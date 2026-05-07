Brasil.- Trump señala que su encuentro con Lula en la Casa Blanca "ha ido muy bien" y anticipa nuevas reuniones

Archivo - Los presidentes de EEUU y Brasil, Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva - Europa Press/Contacto/Daniel Torok/White House

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este jueves que el encuentro mantenido durante la jornada con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la Casa Blanca haya ido "muy bien".

"Hemos hablado de muchos temas, entre ellos el comercio y, en concreto, los aranceles. La reunión ha ido muy bien. Está previsto que nuestros representantes se reúnan para debatir algunos aspectos clave. Se programarán más reuniones en los próximos meses, según sea necesario", ha declarado en un breve mensaje en redes sociales, calificando al mandatario de Brasil como un líder "dinámico".

Sus declaraciones llegan después de un encuentro, seguido de un almuerzo, con su par brasileño en la Casa Blanca, que ha durado alrededor de tres horas, según apunta el diario 'O Globo'.

Está previsto que Lula informe a la prensa desde la Embajada de Brasil en la capital estadounidense, tras una reunión que ha tenido lugar a puerta cerrada después de que el mandatario brasileño haya pedido un cambio de protocolo, según ha confirmado la secretaría de Comunicación de su Ejecutivo.

De este modo, se ha impedido el acceso de los periodistas al Despacho Oval de la Casa Blanca para la comparecencia de ambos presidentes ante los medios, habitual en este tipo de visitas.

El encuentro se produce en un contexto marcado por unas reavivadas tensiones entre Washington y Brasilia que parecían haberse calmado tras la sintonía mostrada en su conversación telefónica en diciembre de 2025, que siguió a meses de confrontación por el proceso judicial al expresidente Jair Bolsonaro, condenado por su rol en la trama golpista que trató de evitar la transición de poder a Lula en 2022.