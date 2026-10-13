Flávio Bolsonaro, candidato a la Presidencia de Brasil. - Mariana Greif / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil ha ordenado al candidato presidencial Flávio Bolsonaro retirar de sus redes sociales un vídeo en el que se observa a una mujer consumiendo supuestamente una sustancia ilícita y se relaciona con una movilización a favor del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que tuvo lugar este domingo en el centro de Sao Paulo.

El juez del TSE Marco Aurélio Belizze ha señalado que "esta forma de presentar falsa y de manera manipulada los hechos, en los que se mezcla sucesos reales con situaciones que en realidad no ocurrieron, es extremadamente perjudicial".

"Puede constituir, como en el caso que nos ocupa, una grave manipulación mediante la descontextualización", ha apuntado el magistrado sobre unas imágenes que ya empezaron a correr por redes sociales antes incluso de que arrancara la movilización en apoyo al presidente y su reelección el próximo 25 de octubre.

Belizze ha subrayado que el fallo no supone acabar con el derecho a crítica de los grupos políticos contrarios al Gobierno, sino que impide hacerlo a través de imágenes falsas o sacadas de contexto y por tanto no se aplica a las valoraciones en contra de la manifestación que no incluyen el vídeo.

Además de Fávio Bolsonaro, otros representantes de la ultraderecha, como su hermano y senador electo Carlos Bolsonaro, el diputado Rony Gabriel, o Pablo Marçal, aspirante frustrado inhabilitado por la Justicia electoral con un amplio pasado de desinformación en redes, han difundido torticeramente estas imágenes.

Todos ellos tienen ahora 24 horas para retirar de sus redes sociales unas imágenes que se habrían tomado en Chile durante una concentración de apoyo a Palestina. El fallo también ordena a Meta que elimine la publicación de los perfiles de sus aplicaciones e identifique a los responsables de los mismos.

El próximo 25 de octubre tiene lugar la segunda vuelta de las elecciones de Brasil entre el candidato Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva, además de dirimirse otras decenas de cargos estatales y municipales.