Los turistas internacionales gastaron 5.620 millones de euros en Brasil hasta julio, un 9,4% más

Archivo - Cristo Redentor de Río de Janeiro (Brasil). - EMBRATUR - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El gasto que realizaron los turistas internacionales en Brasil hasta julio de este año fue de 6.543 millones de dólares (5.620 millones de euros), lo que supone un incremento interanual del 9,4% desde los 5.977 millones de dólares (5.134 millones de euros) previos.

Según se desprende de los datos publicados por el Banco Central de Brasil (BCB), los visitantes foráneos inyectaron solo en julio 899 millones de dólares (772,2 millones de euros) en la mayor economía latinoamericana.

El crecimiento de los ingresos fue en sintonía con la afluencia de turistas después de que en el acumulado hasta julio recibiese casi seis millones de turistas, un 12% más.

Los aeropuertos fueron la principal puerta de entrada de estos visitantes con una cuota total del 68%. Ya únicamente en julio, la tasa de turistas extranjeros que ingresaron a Brasil por esta vía superó el 77%.

"Los 6.500 millones de dólares movilizados en los primeros siete meses muestran la dimensión de esta cadena y, con la diversificación en la promoción de destinos, el turismo internacional contribuye a la circulación de recursos en diferentes actividades y en varias regiones del país", ha dicho el presidente de la Agencia Brasileña de Promoción Internacional de Turismo (Embratur), Bruno Reis.