La UE felicita a Lula por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una rueda de prensa al término del Consejo Europeo celebrado en octubre de 2026 en Bruselas (archivo) - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea (UE) ha felicitado este lunes al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones en el país sudamericano, en la que se ha impuesto al candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro, quien había sido vencedor en la primera ronda y quien ya ha rechazado los resultados oficiales.

"Felicidades a mi amigo Lula por su victoria electoral", ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "La democracia y el multilateralismo han ganado en Brasil", ha destacado en un mensaje en redes sociales, en el que ha agregado que "la asociación de Europa con Brasil está prosperando".

Seguiremos a su lado en los años venideros. Juntos continuaremos trabajando estrechamente a favor de un comercio libre y abierto. Un orden global basado en normas, y ambiciones firmes en materia climática", ha destacado.

En esta línea, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha recalcado que "el pueblo brasileño ha hablado", al tiempo que ha desvelado que ya ha mantenido una conversación telefónica con Lula para trasladarle su felicitación por su reelección en las urnas.

"La Unión Europea y Brasil son socios sólidos", ha manifestado Costa en redes sociales, donde ha hecho hincapié en que el bloque y Brasil "seguirán trabajando juntos" para "profundizar" los lazos, "afrontar los desafíos globales" y "construir un mundo más pacífico y próspero".

La comisión electoral ha indicado que Lula se ha hecho con el 51,77% de los votos válidos, mientras que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro ha obtenido el 48,23% de los apoyos, según datos correspondientes al 99,89% del escrutinio en las urnas, con una participación cercana al 80,8%.