El Senado de Brasil ratifica el acuerdo comercial UE-Mercosur

Archivo - Dos muñecos de paja con las banderas de Brasil y la Unión Europea en una protesta frente al Atomium de Bruselas contra el acuerdo comercial con Mercosur - Europa Press/Contacto/Emile Windal - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Brasil ha aprobado este miércoles el acuerdo entre la Unión Europea y el bloque comercial del Mercosur (que conforma junto a Uruguay, Paraguay y Argentina), ratificando así un compromiso al que la Cámara de Diputados dio luz verde una semana antes y que también ha sido confirmado por Buenos Aires y Montevideo, no así por Asunción y tampoco por Bruselas, que, con todo, sí ha anunciado que inicia el proceso para la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio.

A falta apenas de que el presidente del Congreso brasileño, Davi Alcolumbre, promulgue el acuerdo, éste habrá concluido las etapas necesarias en las instituciones brasileñas para que los términos del tratado entren en vigor.

El compromiso, que establece una zona de libre comercio con más de 720 millones de habitantes, implica una reducción arancelaria en el Mercosur sobre los productos de la UE del 91% en 15 años y una rebaja del 95% en 12 años a los gravámenes impuestos por Bruselas a las importaciones del bloque sudamericano.

Paralelamente, el Gobierno brasileño ha publicado un decreto que regula las salvaguardias, instrumentos que, dentro del acuerdo, prevén mecanismos para proteger a los productores nacionales, conforme a lo descrito en el documento, recogido por la Agencia Brasil.

Según el decreto firmado por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, estas medidas podrán aplicarse cuando las importaciones de un producto sujeto a condiciones preferenciales, como resultado de un acuerdo, aumenten en cantidad y en condiciones que causen o amenacen con causar un daño grave a la industria nacional, y serán trasladables tanto al sector industrial como al agrícola.

El documento difundido por el Ejecutivo destaca asimismo que la activación de una salvaguardia, una decisión que recaerá sobre la Cámara de Comercio Exterior, podría implicar la suspensión de los descuentos arancelarios negociados en el acuerdo. Asimismo, la industria brasileña podrá solicitar investigaciones sobre salvaguardias bilaterales y, en circunstancias excepcionales, también la Secretaría de Comercio Exterior podrá hacerlo.

De este modo, Brasil se ha sumado a Argentina y Uruguay entre los países del Mercosur que han ratificado el acuerdo, mientras que apenas faltaría Paraguay para completar el lado latinoamericano de un compromiso, que, del lado europeo, aún no ha sido confirmado, si bien la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la semana pasada el inicio del proceso para su aplicación provisional.