VÍDEO: López ve "intolerable" que Feijóo mezcle a quienes defienden "un mundo mejor" con los saboteadores en Barcelona

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública Asistencia, Óscar López, en Bilbao - H.BILBAO-EUROPA PRESS

Cree que el líder del PP ha tenido "un mal día", al constatar la victoria de Lula en Brasil porque "ahora viene Sánchez en España"

BILBAO, 26 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, cree "burdo e intolerable" que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la ultraderecha "mezclen" a quienes se manifiestan en las calles en defensa de los derechos y "un mundo mejor" con los saboteadores que cometieron graves destrozos y saqueos en comercio el pasado sábado en Barcelona, que, según ha asegurado, lo "pagarán". A su juicio, Feijóo ha tenido "un mal día", al constatar la victoria de Lula da Silva en Brasil porque "ahora viene" la de Pedro Sánchez en España.

López ha cerrado en Bilbao una jornada en la que se ha presentado Future Government Center, iniciativa de la multinacional japonesa NTT DATA "concebida como espacio de referencia para el análisis, la innovación y la colaboración en torno al futuro de la gestión pública", en la que han participado también el Lehendakari, Imanol Pradales, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, el de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el de Canarias, Fernando Clavijo.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, el ministro ha destacado que Illa y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han sido "muy claros" respecto a los graves incidentes y delitos cometidos el sábado en la ciudad condal, tras un llamamiento en las redes sociales, "nada tienen que ver con manifestaciones de gente en la calle que está defendiendo un mundo mejor".

"Creo que lo importante es que paguen los responsables. He tenido oportunidad de comentar con el president Illa esa dimensión con las redes sociales, porque hay que hacer algo con ellas, no puede ser que den amparo a quien está convocando para cometer delitos", ha remarcado.

En alusión a los más de 120 detenidos por los incidentes, ha asegurado que "es importante que, quien se salta de la ley y delinque, sepa que pagará por ello", y ha pedido que "se actúe en consecuencia".

"Espero que nadie quiera confundir eso, porque ya escucho al PP y a la ultraderecha, confundirlo con gente que sale a la calle a defender las pensiones o la vivienda. No tiene nada que ver quién está cometiendo un delito intolerable con personas que defienden un mundo mejor en la calle", ha insistido.

Sobre las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al vincular al Ejecutivo de Pedro Sánchez con los incidentes, asegurando que "se están resistiendo a abandonar el poder con violencia y que han perdido la calle y quieren incendiarla", ha dicho que le parece "verdaderamente burdo e intolerable mezclar gentes que sale a la calle a defender la educación, a defender la sanidad, a defender la vivienda, de forma tranquila y serena" con una "convocatoria verdaderamente extraña".

VICTORIA DE LULA EN BRASIL

Además, ha indicado que "habrá que investigar el origen para saberlo todo" sobre estos "chavales que han quedado para delinquir". "No confunda usted una cosa con la contraria", ha replicado a Feijóo, para considerar que el líder de los populares "tiene un mal día", al ver "la victoria progresista en Brasil" y que "ahora viene España".

"Primero Lula y luego Pedro Sánchez, el progreso avanza en el mundo, afortunadamente, a pesar de toda esa ola ultra. Ha sido una excelente noticia lo que hemos visto en Brasil, y después de Brasil, vendrá España", ha concluido.

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