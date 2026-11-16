VÍDEO: Sánchez y Lula señalan la "amenaza ultraderechista" en un encuentro en Moncloa en plena campaña electoral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), recibe al presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (i), en el Palacio de la Moncloa, a 16 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este lunes a su homólogo brasileño, Lula da Silva, en el Palacio de La Moncloa, un encuentro que se produce en plena campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Ambos mandatarios han coincidido en la necesidad de defender las instituciones democráticas y la cohesión social "frente a la amenaza ultraderechista", según trasladan fuentes de Moncloa, en un encuentro que se ha producido al hacer escala el presidente sudamericano en Madrid tras participar en la Cumbre del Clima en Antalya (Turquía.

Sánchez y Lula, que coinciden en la defensa del sistema multilateral, han conversado sobre el futuro de las Naciones Unidas y el orden internacional y también sobre la agenda bilateral para seguir reforzando los vínculos económicos y sociales entre ambos países.

Aunque el PSOE pretendía celebrar un acto de campaña con Lula y el presidente de Uruguay, Yamandú Ordi, para que ambos trasladasen su apoyo a Sánchez ante la cita con las urnas, se vieron obligados a cancelarlo a última hora por una afonía del dirigente brasileño y por tanto solo han llevado a cabo la reunión institucional.

Da Silva ha ganado recientemente las elecciones presidenciales en su país, al imponerse por sorpresa en segunda vuelta al candidato de la derecha Flavio Bolsonaro. Sánchez quiere seguir este ejemplo y en sus mítines menciona la victoria de Lula y anima a sus votantes a hacer lo mismo en España.

OTRA CONVERSACIÓN FUERA DE MONCLOA

Aunque el acto previsto tuvo que suspenderse, Sánchez y Lula han mantenido una segunda conversación fuera del complejo presidencial y organizada por el PSOE "de carácter político", según indican desde Ferraz.

Ambos líderes han hablado sobre la situación de la izquierda occidental y el modelo progresista que defienden, "basado en la mejora de las condiciones laborales y una fiscalidad justa como mecanismos para generar prosperidad".

En esta segunda charla también han tratado la reforma de Naciones Unidas, el liderazgo que necesita la organización y el futuro del orden multilateral.

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