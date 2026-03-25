VÍDEO:El Rey anuncia que Senegal será primer país de África Subsahariana con el que España tendrá asociación estratégica

El Rey Felipe VI y el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye - CASA DE S.M. EL REY

El presidente senegalés elogia el "papel fundamental en la cohesión y la estabilidad" de España

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Rey Felipe VI ha anunciado este miércoles que Senegal será el primer país de África Subsahariana con el que España mantendrá una asociación estratégica, el máximo nivel de relación bilateral y que ya existe con otros países como Egipto o Marruecos en el continente y con otros como China o Brasil fuera de él.

Así lo ha hecho durante el almuerzo en honor del presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, en el Palacio Real con motivo de su primera visita oficial a España y que incluirá este jueves un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien se firmará precisamente la declaración que elevará el rango de relaciones, según ha indicado el monarca.

"Senegal se convierte así en el primer país de África Subsahariana que es socio estratégico de España", ha celebrado Felipe VI, subrayando que "este salto" en la relación bilateral "tiene una gran visión de futuro".

Al convertir la relación en asociación estratégica, ha sostenido el Rey, "estamos dándole un significado aún más profundo y ambicioso, a la altura de las expectativas de nuestros ciudadanos, de nuestras empresas y nuestras instituciones".

El Rey ha asegurado al mandatario senegalés que "España quiere seguir contribuyendo y formando parte del crecimiento y de la prosperidad de Senegal" a través de la cooperación, de las empresas, "la sintonía entre nuestras sociedades y una percepción común acerca de los grandes retos de nuestro mundo".

En este sentido, ha recalcado que el país de África Occidental es de "atención prioritaria para nuestra cooperación y para nuestra política exterior hacia África" y se ha felicitado de que la relación bilateral abarca "casi todos los aspectos de la vida, desde la seguridad, la defensa y gestión de los flujos migratorios hasta los derechos humanos, el agua, la agricultura, el saneamiento o los intercambios científicos y académicos".

COMPRENDER LA DIVERSIDAD DE ÁFRICA

Por otra parte, el monarca ha subrayado la necesidad de "comprender África en su enorme diversidad, en su potencial inagotable y también en sus desafíos". "En los últimos años el multilateralismo africano ha dado grandes pasos adelante", ha resaltado.

Para Felipe VI, "la voz de África está llamada a tener cada vez más peso específico la geopolítica y la economía global" y en el caso de Senegal, ha incidido, "un país firme en sus convicciones multilaterales, puede ser una voz de esperanza en el continente".

Para concluir, el Rey ha animado a seguir alimentado la relación bilateral "con el mismo espíritu de concordia que hoy nos preside, pero con ideas renovadas" y ha brindado "por todo el camino recorrido y por el largo y brillante camino que nos queda por recorrer".

ELOGIO DE FAYE A LA FIGURA DEL REY

Por su parte, el mandatario senegalés ha tenido palabras de elogio hacia el monarca, además de felicitarse por el buen estado de la relación bilateral. Así, ha señalado que Felipe VI es "ampliamente reconocido por su papel fundamental en la cohesión y la estabilidad de la nación española, así como en la unidad y la integridad del reino".

"Estas cualidades son motivo de admiración e inspiración, que sin duda aprovecharemos para preservar mejor los sólidos lazos de amistad y cooperación entre nuestros dos países", ha asegurado, elogiando también el compromiso del monarca "con retos fundamentales como la lucha contra el cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible".

En cuanto a la relación bilateral, ha dicho que se sustenta "en valores comunes de compromiso con la paz, la democracia, el respeto de los Derechos Humanos y la promoción de un multilateralismo tolerante y respetuoso con la diversidad cultural y civilizacional".

SÁNCHEZ, AUSENTE DEL ALMUERZO

Al almuerzo no han acudido en esta ocasión, ni el presidente del Gobierno ni el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quienes se encuentran en el Congreso de los Diputados interviniendo en el Pleno. La representación gubernamental ha corrido a cargo de los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Los alrededor de cien invitados, entre los que ha habido representantes del mundo empresarial, de la cultura y también académico, han almorzado verdinas, 'pitu caleya' y cremoso de chocolate ofrecido por el restaurante asturiano Casa Marcial, de los hermanos Manzano.

Antes del almuerzo, el monarca ha mantenido un encuentro con Faye en el que ha estado acompañado por el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Diego Martínez Belio, y la embajadora española en Dakar, María Dolores Ríos Peset, entre otros. Al presidente senegalés le han acompañado el titular de Exteriores, Cheij Niang, y el de Economía, Amadou Chérif Diouf.

El de este miércoles ha sido el primer contacto del Rey con el presidente senegalés y también de la Reina Letizia, si bien esta sí que ha visitado en dos ocasiones Senegal. Así, en 2017 efectuó en este país su tradicional viaje de cooperación internacional mientras que en 2021 acudió a inaugurar el Instituto Cervantes de Dakar, si bien entonces aún era presidente Macky Sall.

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