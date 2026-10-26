Zelenski felicita a Lula y señala la importancia de que Brasil "siga activo" en la agenda internacional

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, durante un acto de campaña. - Andre Ribeiro / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha felicitado este lunes al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su reelección este domingo en los comicios presidenciales de Brasil, incidiendo en la importancia de que el país "siga activo" en la agenda internacional y apoyando la integridad territorial y soberanía ucraniana.

"Felicitamos al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por sus notables resultados electorales (...) para nosotros en Ucrania, es importante que Brasil siga siendo activo en los asuntos internacionales y continúe contribuyendo a la protección efectiva de los Derechos Humanos, los derechos de los pueblos y los derechos de los Estados", ha afirmado en un mensaje en el que reconoce que las elecciones fueron "intensas" y seguidas a nivel mundial ante el pulso de Lula y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente.

De esta forma, ha recordado la posición de apoyo de Brasil durante la etapa de Lula a "la soberanía e integridad territorial de Ucrania" e incidido en la expectativa de "ampliar la cooperación" con el gigante sudamericano.

La comisión electoral ha confirmado el triunfo de Lula en los comicios con el 51,77% de los votos válidos, mientras que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro ha obtenido el 48,23% de los apoyos, según datos correspondientes al 99,89% del escrutinio en las urnas, con una participación cercana al 80,8%. De esta forma, Lula ha hecho historia al darle la vuelta a la primera vuelta y ser el primer presidente que gana los comicios tras caer en la primera ronda.