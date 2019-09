Brexit.- Los diputados británicos vuelven a tumbar el plan de Johnson de convocar elecciones anticipadas

Publicado 10/09/2019 1:52:04 CET

10 Sep.

La Cámara de los Comunes ha vuelto a rechazar este martes la moción presentada por el Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, para solicitar la convocatoria de elecciones anticipadas el próximo 15 de octubre.

Para que el plan de Johnson saliese adelante era necesario que al menos 434 diputados --dos terceras partes de la cámara-- votasen a favor, según ha informado el diario local 'The Guardian'.

Sin embargo, la moción se ha saldado con 293 votos a favor y 46 en contra, un escenario marcado por la abstención de gran parte de los legisladores.

"Una vez más, la oposición cree que sabe más", ha manifestado Johnson tras conocer los resultados. "Quieren que el primer ministro se embarque en negociaciones cruciales sin posibilidad alguna de retirada", ha lamentado.

La oposición, por su parte, había insistido en que no aceptaría dichos comicios si no hay garantías expresas de que no habrá una salida de la Unión Europea sin acuerdo.