Brexit.- Los diputados contrarios al Brexit salvaje presentarán batalla a Boris Johnson en el Parlamento esta semana

Publicado 01/09/2019 14:06:56 CET

El Gobierno no se compromete a cumplir con la iniciativa legislativa que se apruebe contra una salida sin acuerdo

LONDRES, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los diputados contrarios a un Brexit sin acuerdo presentarán la semana entrante una propuesta de ley para evitar que se consume esta opción, ha anunciado este domingo el portavoz del Partido Laborista para el Brexit, Keir Starmer.

El objetivo es evitar que Johnson "nos saque de la UE sin acuerdo", ha explicado Starmer, que no ha querido entrar en detalles de la propuesta. "Esta propuesta busca garantizar que no nos vamos sin acuerdo y eso requerirá una prórroga. La duración de la prórroga es secundaria, francamente. Sencillamente tenemos que evitar irnos sin acuerdo", ha apuntado en declaraciones a la BBC.

La propuesta anunciada por Starmer no tiene garantizada su aprobación en el Parlamento, ya que esta cuestión es transversal en los partidos y hay rechazo al Brexit salvaje tanto en el Partido Laborista, como entre los partidos minoritarios y también, aunque en mucha menor medida, entre los diputados del Partido Conservador de Boris Johnson.

Este mismo domingo, el ministro Michael Gove ha respondido que no se comprometen a cumplir con la nueva ley si finalmente se aprueba, aunque ha pedido esperar a ver su contenido. "Veremos qué ley es", ha indicado al tiempo que ha subrayado que el Gobierno "no está haciendo nada para facilitar que no haya acuerdo".

Starmer ha respondido a su vez criticando el "descaro" de Gove. "Que un ministro no confirme que el Gobierno cumplirá con una ley aprobada legalmente es un descaro. El primer ministro debe pronunciarse de inmediato. Ningún Gobierno está por encima de la ley", ha subrayado a través de un mensaje en Twitter.

En cuanto a las consecuencias de una salida de la UE sin acuerdo formal, Gove ha reconocido que "algunos" alimentos "podrían subir de precio", pero otros productos "bajarán" y ha subrayado que el 31 de octubre terminará la libre circulación de personas entre Reino Unido y la UE "tal como la entendemos".

El Gobierno de Boris Johnson se ha comprometido a salir de la UE el 31 de octubre haya o no acuerdo y busca así presionar a Bruselas, que por el momento rechaza renegociar el Acuerdo de Retirada pactado con el anterior Ejecutivo británico, liderado por Theresa May.

May no logró que el Acuerdo de Retirada fuera ratificado en el Parlamento debido al plan de emergencia o 'backstop' que garantiza que Reino Unido seguirá cumpliendo con parte de la normativa comunitaria mientras la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda siga estando abierta.