Brexit.- Johnson y Corbyn no concretan un calendario para aprobar la ley del Brexit

Publicado 23/10/2019 15:03:04 CET

El primer ministro británico reitera ante Tusk que quiere que Reino Unido salga de la UE el 31 de octubre

LONDRES, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, y el principal líder opositor, el laborista Jeremy Corbyn, se han reunido este miércoles sin lograr concretar un calendario para aprobar la ley que permitirá al país salir de la Unión Europea, paralizada tras el 'no' del Parlamento a una tramitación acelerada.

Con la amenaza de una nueva prórroga del Brexit y la posibilidad de un adelanto electoral sobre la mesa, Johnson y Corbyn se han visto, aunque sin llegar a ninguna conclusión. En la Cámara de los Comunes, también han vuelto a evidenciar sus diferencias.

Fuentes de Downing Street han asegurado que el dirigente opositor "ha dejado claro que no tiene otra política que no sean más retrasos y pasar 2020 celebrando referéndums", según 'The Guardian'.

Por su parte, un portavoz laborista ha insistido en que Corbyn reclama "un calendario razonable para debatir, analizar y enmendar la ley del Acuerdo de Retirada", así como unas elecciones anticipadas siempre y cuando se haya retirado la "amenaza" de una posible salida abrupta de la UE.

Johnson ha interpelado directamente a Corbyn en el Parlamento para que explique "cómo propone cumplir su promesa" de respetar los resultados del referéndum de junio de 2016 y "conseguir el Brexit". El 'premier' ha insistido en que "no quiere un retraso" de la salida, aunque está "a la espera" de lo que responda la UE.

El Gobierno remitió el sábado dos cartas a Bruselas: una sin firmar para solicitar formalmente la prórroga y otra firmada en la que Johnson se opone al que sería el tercer aplazamiento. El 'premier' ha admitido que siguen los preparativos para una posible salida abrupta el próximo 31 de octubre.

El negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, ha afirmado que la decisión de dicha prórroga corresponde a los 27 Estados miembro restantes de la UE y que ya hay "consultas", aunque antes ha pedido "alguna aclaración a la parte británica" sobre cuál será "el próximo paso" en Londres, según Sky News.

Johnson ha hablado este miércoles con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, al que ha reiterado que su administración se opone a un posible aplazamiento. "Hemos sido muy claros y nos gustaría que hubiese Brexit el 31 de octubre", ha asegurado un portavoz de Downing Street, según la agencia Reuters.

Por su parte, Tusk ha explicado en Twitter que ha informado a Johnson de los motivos por los que ha "recomendado" a los jefes de Estado y de Gobierno que acepten la petición de prórroga.