Brexit.- El Parlamento británico tumba el plan de Johnson de convocar elecciones anticipadas

La Cámara de los Comunes ha rechazado este miércoles la moción presentada por el Gobierno para solicitar la convocatoria de elecciones anticipadas el próximo 15 de octubre, después de que la oposición haya advertido que no aceptará dichos comicios si no hay garantías expresas de que no habrá una salida de la Unión Europea sin acuerdo.

Para que la moción del Gobierno saliese adelante, era necesario que al menos 434 diputados --dos terceras partes de la cámara-- la apoyasen. Sin embargo, se ha saldado con 298 votos a favor y 56 en contra, en un escenario marcado por la abstención de gran parte de los legisladores.

Los diputados británicos se han pronunciado sobre este tema inmediatamente después de aprobar una ley que --a falta del visto bueno de la Cámara de los Lores-- obligará a Johnson a solicitar una prórroga del Brexit si antes del 19 de octubre no logra que se ratifique algún acuerdo u obtiene un permiso expreso del Parlamento para un divorcio abrupto.

Johnson, partidario de sacar a Reino Unido de la UE el 31 de octubre cueste lo que cueste, había ofrecido las elecciones como 'plan B' frente de las críticas de la oposición y de un grupo de disidentes 'tories'. Sin embargo, no ha logrado convencer a quienes prefieren aplazar dicha cita hasta que se apruebe definitivamente la ley con la que evitar un Brexit sin acuerdo.

El primer ministro considera que dicha ley supone una "rendición" ante Bruselas y limita el margen de negociación de Londres, si bien es cierto que el plan de Johnson de reabrir el actual Acuerdo de Retirada ya ha sido descartado en reiteradas ocasiones por las autoridades europeas, que solo estarían abiertas a discutir la declaración política sobre las relaciones futuras entre las dos partes.