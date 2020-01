Brexit.- Picardo insta a trabajar "para proteger el tránsito en la frontera con Europa" tras el Brexit

Publicado 31/01/2020 21:03:51 CET

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha instado este viernes a pocas horas del Brexit a trabajar "para proteger el tránsito de personas en la frontera con Europa" y "garantizar, ante todo, que los vínculos humanos y familiares nunca vuelvan a correr el riesgo de verse cercenados u obstaculizados".

En un comunicado en el que lamentado que los gibraltareños tengan que enfrentarse a una "ruptura histórica", Picardo ha aseverado que, tras 47 años como miembro de la UE, esta noche se cumplirá con la decisión del pueblo británico.

"Formamos parte de la familia británica de naciones y, como tal, estamos saliendo de la UE con Reino Unido. Pero esto no fue lo que escogimos en el referéndum. Por lo tanto, mientras arriamos la bandera de la UE lo hacemos con solemnidad, imbuidos de tristeza y con un corazón apesadumbrado", ha expresado.

Así, Picardo ha manifestado que aunque tiene la "firme y certera confianza de que Gibraltar seguirá prosperando y progresando en el futuro, es necesario reflejar la tristeza" que supone su la salida del bloque comunitario.

No obstante, ha lamentado que "a pesar de nuestro entusiasmo por la UE, a menudo nos hemos sentido decepcionados y desprotegidos por sus instituciones" y ha sostenido que "si la UE adopta un posicionamiento en relación con Gibraltar que no sea inclusivo, no habrá logrado entender por qué Reino Unido abandona la UE".

"Esta noche quisiera despedirme afectuosamente de nuestra membresía de la UE, pero no despedirme del Pueblo de Europa. Quiero asegurar a nuestros colegas europeos que Gibraltar sigue creyendo en el valor y en la solidez del proyecto europeo", ha aseverado antes de especificar que se trata de un proyecto "de y por la paz".

Con la entrada en vigor del Brexit a partir de este 1 de febrero, la Unión Europea dedicará este mes a preparar su estrategia negociadora y a fijar las líneas rojas de las capitales en un mandato cuyo borrador prevé presentar Bruselas el día 3 y que los Estados miembros perfilarán hasta adoptar la versión definitiva el día 25.

Será entonces cuando todo esté listo para arrancar las negociaciones formales con Londres, previsiblemente a partir del 1 de marzo si se cumple el calendario previsto, en el marco de una decena de mesas sectoriales que se convocarán cada tres semanas aproximadamente.

El periodo de transición pactado entre las partes da de margen hasta finales de año para sellar el nuevo acuerdo de futuro, un plazo que desde la UE han avisado que no ven factible pero ante el que Londres rechaza pedir una prórroga que permita ampliar el margen de negociación.

Los británicos tienen hasta junio para decidir si quieren alargar el tiempo de negociación o se pone fin definitivo a la transición en diciembre, independientemente de si hay o no para entonces un acuerdo de futuro.

A pesar de que el Brexit se consumará esta próxima madrugada, las consecuencias en la práctica no se dejarán notar hasta el 31 de diciembre porque aunque Reino Unido dejará de tener voz y voto en las decisiones de la UE este sábado, seguirá sometido a las reglas comunes y al Tribunal de Justicia de la UE hasta que expire el periodo de transición.