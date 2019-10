Brexit.- Tusk habla con Johnson y dice estar "a la espera" de la carta para el aplazamiento del Brexit

Publicado 19/10/2019 20:59:40 CET

BRUSELAS, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, Donald Trusk, ha revelado que ha mantenido una conversación con el primer ministro británico, Boris Johnson, y que está "a la espera" de la carta de Johnson en la que pediría el aplazamiento del Brexit del 31 de octubre al 31 de enero de 2020.

"A la espera de la carta. Acabo de hablar con el primer ministro Boris Johnson sobre la situación tras la votación en la Cámara de los Comunes", ha apuntado Tusk a través de Twitter.

Este sábado el Parlamento ha aprobado la conocida como Enmienda Letwin, que paraliza la votación para la ratificación del Acuerdo de Retriada al imponer la aprobación previa de una legislación pertinente a la salida del país de la Unión Europea, por lo que ya no daría tiempo a tramitar estas normas antes de que concluya el plazo, que termina a medianoche.

El primer ministro británico, sin embargo, y tras la votación, ha garantizado que esta paralización no supondrá un aplazamiento de la salida del país, prevista para el 31 de octubre, y se ha comprometido a presentar la semana que viene la legislación pertinente.

Sin embargo, ante Johnson se presenta el problema de que la oposición le ha avisado de que está bajo la obligación legal de pedir una extensión de tres meses al Artículo 50 -- la base legal del protocolo de salida de la UE -- antes de esta medianoche (hora peninsular española).

Johnson no lo entiende así y cree que la obligación legal solo se activa en dos casos -- que no exista acuerdo previo con la UE o que el Parlamento apruebe un Brexit sin acuerdo -- que no se cumplen aquí. Por ello, el primer ministro ha dado de plazo hasta el lunes a la Cámara de los Comunes para que reconsidere su decisión, el día en que el primer ministro tiene previsto entregar la legislación que le permita cumplir con la enmienda.

Inmediatamente después, el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, ha avisado a Johnson de que podría estar incurriendo en una ilegalidad al negarse a pedir el aplazamiento que recomienda la llamada Ley Benn, y le ha exigido que cumpla con la normativa vigente.