Brexit.- Tusk ve "señales prometedoras" de acuerdo tras la reunión de Johnson y Varadkar

Publicado 11/10/2019 12:17:25 CET

BRUSELAS, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha dicho este viernes que ha recibido "señales prometedoras" sobre las posibilidades de hallar una solución que evite un Brexit caótico a finales de octubre, después de que los primeros ministros de Reino Unido e Irlanda, Boris Johnson y Leo Varadkar, respectivamente, apuntaran "un camino hacia el acuerdo".

"He recibido señales positivas por parte del 'Taoiseach' de que un acuerdo es aún posible", ha declarado Tusk en una comparecencia sin preguntas ante la prensa en Nicosia, en referencia al primer ministro irlandés.

El exprimer ministo polaco ha revelado que la semana pasada avisó a Johnson de que si no llegaba una propuesta creíble desde Londres este viernes a más tardar, él mismo anunciaría que no quedaban "más oportunidades para un acuerdo" a tiempo.

Sin embargo, tras la reunión del jueves entre los líderes británico e irlandés, Tusk es más optimista este viernes y cree que aún hay margen aunque "prácticamente" el tiempo se haya agotado y "no haya garantías de éxito".

Los contactos a nivel técnico continúan entre las partes y, de hecho, el negociador europeo, Michel Barnier, y el ministro de Reino Unido para el Brexit se reúnen en Bruselas.

"Incluso la mínima oportunidad debe ser utilizada. Un Brexit sin acuerdo no será nunca la elección de la Unión Europea", ha concluido Tusk, a poco más de dos semanas de que se agote la prórroga que permitió retrasar el divorcio hasta el 31 de octubre.

Johnson, ha dicho Tusk, prometió presentar una solución aceptable para todos, incluidos " los 'brexiteers' más duros" y que colmara los "objetivos legítimos" de la Unión Europea. "Desgraciadamente, seguimos estando en un punto en el que Reino Unido no ha presentado una propuesta factible, realista", ha resumido el presidente del Consejo.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se verán los próximos 17 y 18 de octubre en una cumbre en la capital europea y, aunque los Veintisiete no han señalado en público una fecha para el punto de no retorno, en Bruselas se da por hecho que si no hay una propuesta creíble y legalmente operativa antes de esa cita, no habrá margen para evitar el fracaso de las negociaciones.

Londres trasladó la semana pasada a los negociadores europeos un texto legal con una alternativa a la salvaguarda irlandesa que prevé el acuerdo de retirada y que provoca el rechazo frontal de los británicos.

Pero la UE rechazó la propuesta al considerar que no ofrecía las garantías necesarias evitar la vuelta a una frontera dura en Irlanda del Norte, ni para proteger la integridad del Mercado Único; al tiempo que censuró a Johnson por recurrir a un "juego estúpido" de cruce de responsabilidades.