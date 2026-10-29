Bruselas abre una nueva ronda de préstamos para compras conjuntas de material militar y anima a incluir a Ucrania

Archivo - Sistema antidrones de ultracorto alcance EIRSHIELD de la empresa DefSecIntel durante una prueba del dron interceptor Blaze. - GINTS IVUSKANS - Archivo

BRUSELAS, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este jueves una segunda convocatoria de préstamos por valor de 21.300 millones de euros a través del instrumento de Acción de Seguridad para Europa (SAFE), destinado a financiar compras conjuntas de material militar entre los Estados miembro, a los que ha animado a aprovechar estos fondos adicionales para reforzar la cooperación con Ucrania y atender las necesidades más urgentes de sus Fuerzas Armadas.

En concreto, el Ejecutivo comunitario ha instado a los Veintisiete a incluir adquisiciones conjuntas con Ucrania en sus planes de inversión y a dar prioridad a los sistemas de defensa aérea y antimisiles, drones y sistemas antidrones, municiones y misiles, tanto para reforzar sus propias capacidades militares como para apoyar a Kiev.

"Estamos animando a nuestros Estados miembro a hacer todo lo posible para desarrollar proyectos conjuntos", ha explicado el portavoz de Defensa de la Comisión Europea, Thomas Regnier, durante una rueda de prensa desde Bruselas, en la que ha aclarado que no obstante los fondos pueden servir tanto para reforzar la defensa nacional como para responder a las necesidades militares ucranianas.

Eso sí, Regnier ha recordado que Ucrania está asociada al instrumento SAFE desde su puesta en marcha y ha advertido de que "la guerra se está intensificando", por lo que ha insistido en la importancia de aprovechar los recursos disponibles para impulsar la cooperación con Kiev.

"Creo que podemos alinear ambos intereses, pero, una vez más, estos préstamos los contratan los Estados miembro", ha señalado, al tiempo que expresado su deseo de que estos fondos adicionales sirvan para cubrir "la necesidad" de los Veintisiete de "reforzar la seguridad de Europa".

21.300 MILLONES SIN ASIGNAR EN LA PRIMERA RONDA

Los 21.300 millones de euros disponibles proceden de los fondos que quedaron sin asignar en la primera convocatoria del programa SAFE, dotado con un total de 150.000 millones de euros en préstamos a largo plazo y aprobado en mayo de 2025 para acelerar las inversiones en defensa y reforzar la industria militar europea.

Según ha explicado la Comisión, algunos países solicitaron finalmente cantidades inferiores a las previstas inicialmente, lo que ha permitido poner estos recursos nuevamente a disposición de todos los Estados miembro, incluidos aquellos que no participaron en la primera ronda.

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, ha enviado una carta a los Veintisiete para invitarles a manifestar su interés en acceder a esta financiación, tras lo que Bruselas comunicará las asignaciones provisionales en un plazo de dos semanas desde el cierre del periodo de solicitudes.

Una vez comunicadas las asignaciones provisionales, los países interesados podrán presentar planes adicionales de inversión en defensa, que deberán ser evaluados nuevamente por la Comisión antes de recibir su aprobación.

En el primer reparto, a España se le asignaron los 1.000 millones que solicitó, situándose a la cola al ser el tercer país con menor asignación de este fondo, un puesto que comparte con Finlandia, que también recibirá 1.000 millones, y sólo por detrás de Dinamarca (46,7 millones) y de Grecia (787 millones).

Por contra, Polonia fue el país con una mayor asignación (43.700 millones), seguido de Rumanía (16.600 millones), Francia (16.200), Hungría (16.200), Italia (14.900), Bélgica (8.300), Lituania (6.300), Portugal (5.800), Letonia (5.600), Estonia (2.600), Eslovaquia (2.300), República Checa (2.060), Bulgaria (3.200), Croacia (1.700) y Chipre (1.200).