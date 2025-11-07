Bruselas evita atribuir incidentes con drones en Bélgica y Suecia pero alerta de "guerra híbrida" contra Europa

BRUSELAS 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha evitado este viernes señalar quién está detrás de los recientes incidentes con drones en Bélgica y Suecia que han obligado a suspender el tráfico aéreo en los aeropuertos de Bruselas o Gotemburgo, pero ha reiterado en todo caso que Europa se enfrenta a una "guerra híbrida".

En rueda de prensa desde la capital comunitaria, el portavoz comunitario de Defensa, Thomas Regnier, ha expresado solidaridad con Bélgica y Suecia tras los últimos episodios de incursión de drones que ha provocado la clausura aeropuertos, aunque ha evitado atribuir estos incidentes a ningún actor apuntando que esto depende de las investigaciones que se lleven a nivel nacional.

"No entramos en eso. Lo que está claro es que, como también ha dicho la presidenta Von der Leyen, se trata de una guerra híbrida", ha asegurado sobre la situación vivida en Bélgica con la incursión de drones en distintos puntos del país durante la noche del martes, incluido el aeropuerto internacional de Bruselas y tres bases militares, mientras que en la aparición de drones en el aeropuerto de Gotemburgo provocó el cierre temporal de la infraestructura.

Posteriormente, el comisario de Defensa, Andrius Kubilius, ha mantenido una llamada telefónica con el ministro de Defensa belga, Theo Francken, en la que ha expresado su "plena solidaridad" con Bélgica ante los ataques "híbridos" con drones y señalado que el Ejecutivo europeo está listo para asistir a Bélgica en "cualquier forma que sea necesaria".

Con el ministro belga ha tratado también instrumentos como los préstamos SAFE para elevar la producción militar y apoyar a Ucrania. En este contexto, Bélgica planea poner en marcha un sistema antidrones con la adquisición de distintos sistemas de detección de drones dotado de un presupuesto de 50 millones de euros, según discutió este jueves en el Comité de Seguridad convocado de urgencia para abordar las recientes incursiones de drones.

Por su parte, Bruselas defiende su hoja de ruta para reforzar la defensa europea, que pasa precisamente por poner en pie un muro 'antidrones' en el flanco este que identifique y prevenga nuevas incursiones aéreas.

"En la hoja de ruta que hemos presentado el mes pasado, hemos reiterado una vez más la importancia y la máxima prioridad que concedemos a la iniciativa de defensa contra drones", ha señalado el portavoz comunitario.