Bruselas reconoce el trabajo de las mujeres en primera línea durante la pandemia

BRUSELAS, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las instituciones europeas han reconocido este lunes, 8 de marzo, el esfuerzo de las mujeres durante la pandemia de coronavirus, destacando su papel en la primera línea como trabajadoras esenciales.

Así lo ha recalcado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en sendos mensajes con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que han reivindicado el papel de las trabajadoras sanitarias y de las empleadas en supermercados, apuntando a que un 80 por ciento de ellas son mujeres.

La conservadora alemana ha tenido palabras también para las mujeres que se han encargado del cuidado de niños durante la pandemia y de aquellas que han perdido su empleo durante la crisis. "Este día también es para las mujeres que no quieren seguir aceptando discriminación, inseguridad e injusticia", ha subrayado.

En todo caso, ha prometido situar la igualdad de género en el centro de la recuperación económica. Esto, ha defendido, pasa por generar más oportunidades de empleo para las mujeres con puestos que tengan mayor grado de conciliación.

LIDERAZGO FEMENINO DEBE SER LA NORMA

Además, Von der Leyen, la primera mujer al frente del Ejecutivo europeo, ha defendido el acceso de más mujeres a los puestos de poder y ha señalado que el liderazgo femenino "debe ser la norma y no la excepción". "Lenta pero firmemente Europa está cambiando y esto es una muestra de que todo puede cambiar con perseverancia incansable", ha concluido.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo ha coincidido en destacar el trabajo de las mujeres durante la crisis del coronavirus y ha defendido la igualdad como elemento central para transformar la sociedad postpandemia.

"Hemos aguantado y no lo hubiéramos logrado nunca sin la resistencia de las mujeres", ha señalado Michel, a través de otro video, en el que reconoce el mayor impacto del coronavirus sobre las mujeres, debido al tipo de trabajo y al papel que desempeñan en la organización familiar.

Por todo ello, el ex primer ministro belga ha insistido en que la igualdad será un "pilar fundamental" para el plan de recuperación europea. "Igual que no podríamos haber resistido sin las mujeres, no tendremos éxito en la transformación de las sociedades y economías si las mujeres no disfrutan de una verdadera igualdad", ha subrayado.

Por su lado, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha defendido el trabajo de las mujeres en el Servicio de Acción Exterior (SEAE), que dirige, aunque ha admitido la ausencia de mujeres en puestos de liderazgo. "Necesitamos más mujeres en la diplomacia", ha apuntado en un mensaje en Twitter.

Actualmente las mujeres son solo un 31,3 por ciento de los mandos medios y un 26 por ciento de los puestos de alta dirección en el SEAE, frente al 40 por ciento de la Comisión Europea. Esto ha sido motivo de crítica en el Parlamento Europeo.