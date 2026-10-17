Bukele niega una excarcelación masiva tras plantear beneficios para el 50% de colaboradores de las pandillas

Archivo - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele - Camilo Freedman / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha negado que su Gobierno tenga previsto liberar a la mitad de los reclusos vinculados a la actividad de las pandillas en el país y ha aclarado que esta cifra hace referencia únicamente a una posible revisión de los casos de personas encarceladas por colaborar con estas estructuras criminales, tras poner esta semana sobre la mesa un programa que podría derivar en la "libertad condicional" de cerca de un 50% de los presos por colaboración con estas entidades.

Según ha explicado, alrededor de la mitad de este grupo de presos podría acceder a beneficios penitenciarios a través del programa Cero Ocio, una iniciativa de trabajo y reinserción que permitiría reducir el tiempo de permanencia en prisión.

"Nosotros creemos, en una previa revisión, que aproximadamente un 50% pudiera entrar al programa Cero Ocio para poder salir más rápido, reformado, en lugar de esperar diez años para que salga más criminal", ha afirmado Bukele durante una intervención en la que ha respondido a las informaciones sobre una supuesta liberación masiva de presos.

El mandatario ha insistido en que la medida no supondría la excarcelación automática, sino que las autoridades examinarían individualmente los expedientes para determinar el grado de implicación de cada detenido. "Vamos a revisar los casos y vamos a ver qué nivel", ha señalado, antes de subrayar que no todas las personas que han colaborado con una pandilla han desempeñado las mismas funciones ni tienen necesariamente la misma responsabilidad penal.

Bukele ha rechazado así los titulares que, a su juicio, han presentado la medida como una liberación de decenas de miles de presos en un contexto de supuesto deterioro de su estrategia de seguridad. "Ningún pandillero va a salir libre. Nunca", ha recalcado, una afirmación con la que ha querido distinguir entre los integrantes de las organizaciones criminales y quienes, sin pertenecer formalmente a ellas, han mantenido algún tipo de colaboración.

"Espero que los medios que reportaron que íbamos a liberar a la mitad de los presos y que íbamos a liberar 46.000 (personas) pongan una fe de errata", ha manifestado, al tiempo que ha pedido dichos medios que, en caso de que no publiquen una rectificación formal, incorporen al menos una aclaración sobre el alcance de sus declaraciones.

DEFENSA DE LA REINSERCIÓN Y DEL ENDURECIMIENTO PENAL

El presidente hondureño ha aprovechado su respuesta a los medios para reivindicar las reformas penales impulsadas por su Ejecutivo y defender que el sistema penitenciario debe combinar el castigo con la preparación para una eventual vuelta de los reclusos a la sociedad.

Así, por un lado, ha defendido el programa Cero Ocio, destacando que gracias a él miles de reclusos participan en actividades laborales y formativas, y ha presentado los beneficios penitenciarios como una herramienta para evitar que las personas que eventualmente recuperen la libertad vuelvan a delinquir, no como una política de indulgencia con la delincuencia.

Por otra parte, Bukele ha recordado que su Gobierno introdujo la cadena perpetua en El Salvador en abril y ha ensalzado la reforma por impedir que determinados delincuentes regresen a la calle. Asimismo, ha defendido el incremento de las penas por pertenencia a asociaciones ilícitas, que, de acuerdo con los datos que ha expuesto, han pasado de entre dos y cuatro años a entre 20 y 40 años de prisión.

El mandatario ha planteado ambas actuaciones como necesarias, argumentando que no todos los delitos pueden castigarse con cadena perpetua y que incluso los países con políticas penales más severas mantienen condenas que permiten a los presos recuperar la libertad. "Eso no es ser blando con los criminales", ha sostenido, en referencia a los programas de reinserción.