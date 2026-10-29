Bukele y el primer ministro de Haití coordinan operativos para rescatar a los cuatro militares salvadoreños secuestrados

Archivo - Manifestantes salen a la calle para protestar contra la inseguridad y la violencia de las bandas en Puerto Príncipe, Haití. - Patrice Noel/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha mantenido una conversación telefónica con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, para coordinar la ofensiva de seguridad a gran escala puesta en marcha con el fin de rescatar a los cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada de las pandillas en territorio haitiano.

Durante la llamada, ambos mandatarios han reafirmado su compromiso de reforzar la cooperación bilateral y la coordinación operativa en el marco de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), según han informado sendas administraciones a través de comunicados. Bukele ha destacado la contundencia del dispositivo desplegado y ha agradecido el respaldo de la población local y de las autoridades de seguridad haitianas.

El Gobierno salvadoreño mantiene sobre el terreno a más de 2.000 soldados "en una operación a gran escala respaldada por diversos países y organismos internacionales". Los efectivos buscan en la zona de Plaine du Cul-de-Sac y en los alrededores de Santo --en el área metropolitana de Croix-des-Bouquets-- a los cuatro aerotécnicos, dedicados a labores de evacuación médica dentro de la misión internacional, que fueron interceptados el pasado fin de semana cuando viajaban en un convoy.

Por su parte, el Ejecutivo haitiano ha reiterado su solidaridad con los familiares de los militares y ha ratificado su determinación de trabajar junto a los socios internacionales bajo el respeto a la soberanía nacional para restablecer el orden.

El secuestro se produjo en plena escalada de tensión tras un ataque que dejó cuatro efectivos internacionales heridos y varios presuntos pandilleros muertos, motivando un ultimátum previo de Bukele en el que advirtió a las bandas armadas con una ofensiva total de no liberar a los rehenes con vida.