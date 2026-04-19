Archivo - BULGARIA, SOFIA - JANUARY 19, 2026: Rumen Radev, President of Bulgaria, announces his resignation during a press briefing at the Presidency Building - Europa Press/Contacto/Igor Lenkin - Archivo

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coalición Bulgaria Progresista liderada por el expresidente búlgaro Rumen Radev ha ganado con claridad las elecciones legislativas celebradas este domingo, las octavas celebradas en los últimos cinco años.

Hasta cuatro encuestas apuntan a que Bulgaria progresista logrará entre el 38 y el 40% de los votos en estos comicios, muy por delante de las demás opciones. La segunda formación en votos sería el conservador Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria-Unión de Fuerzas Democráticas (GERB-SDS), del veterano ex primer ministro Boiko Borisov, que lograría entre el 14 y el 16% de apoyo.

Tercero sería la coalición Continuamos el Cambio-Bulgaria Democrática (PP-DB, 13-14%) y en cuarto lugar estaría el Movimiento por los Derechos y las Libertades (DPS). Por detrás quedan Renacimiento (5%) y Coalición por Bulgaria (BSP, 4%).

De confirmarse estos resultados, Radev tendrá aún que negociar para formar un gobierno estable en un entorno marcado por años de inestabilidad política. La buena noticia sería que tras estos comicios solo harían falta dos partidos para lograr la mayoría.

El propio Radev ha apuntado tras el cierre de urnas a un acuerdo con PP-DB. "Espero que con el PP-DB miremos en la misma dirección", ha afirmado en unas breves declaraciones.

"Vamos a hacer todo lo posible para evitar unas nuevas elecciones. Es desastroso para Bulgaria. Supone ir de crisis en crisis y debemos trabajar muy seriamente para poder salir de estas crisis", ha argumentado.

Además, Radev ha reivindicado la "derrota de la apatía", aunque ha reconocido que la "desconfianza aún es elevada en la política búlgara". "Tenemos mucho trabajo por delante. Este solo es el primer paso para recuperar la confianza y el contrato social", ha planteado.

Desde PP-DB, Ivailo Mirchev ha apuntado a uno de los objetivos principales de Radev y del propio PP-DB, los cambios en el Consejo Supremo Judicial y del fiscal general. "Según los resultados preliminares, el modelo Peevski Borisov no tendrá 80 votos en la próxima Asamblea Nacional. Eso singnifica que existe la posibilidad de sustituir al Consejo Supremo Judicial y al fiscal general", ha planteado en declaraciones recogidas por la televisión pública búlgara, BNT.

Radev, que muchos creen que pasará a convertirse en el Viktor Orbán de Bulgaria, se ha mostrado crítico con las élites, tiene 62 años, fue comandante de las Fuerzas Armadas y llegó a convertirse en un destacado militar.

Durante su periodo como presidente, entre los años 2017 y 2026, mantuvo diferencias significativas con Borisov, uno de los políticos más influyentes del país, al que recriminó en varias ocasiones mantener una postura "tolerante" con la corrupción en el que es el país más pobre de la Unión Europea.