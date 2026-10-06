Hundido un carguero en un ataque con drones frente a las costas de Bulgaria en el mar Negro

Archivo - July 13, 2026, Paris, France: Bulgarian Prime Minister Rumen Radev arrives at the Élysée Palace in Paris for a dinner organised by the Coalition of Volunteers for Ukraine - Julien Mattia / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de dos buques han sido alcanzados en la madrugada de este martes frente a las costas de Bulgaria en el mar Negro a causa de sendos ataques con drones que han provocado que uno de ellos se haya hundido, lo que ha llevado a las autoridades a lanzar una operación de búsqueda y rescate en la zona.

Los buques alcanzados son el 'Able', con bandera de Palaos, y el 'Alfa Watan', con pabellón de Togo y que habría sufrido daños estructurales que provocaron su hundimiento y que su tripulación haya sido dada por desaparecida, tal y como ha confirmado el director del Centro de Coordinación de Rescate Marítimo en Varna, Rumen Nikolov en declaraciones a la emisora búlgara BNR.

Por su parte, los 18 tripulantes del 'Able', que sufrió un incendio tras el ataque, lograron abandonar el barco y fue rescatada por un ferri búlgaro que se desvió a la zona para prestar asistencia a estas personas, entre las que hay dos heridos, tal y como han confirmado las autoridades del país europeo.

Ambos buques fueron alcanzados en torno a las 4.00 horas (hora local) en una zona ubicada al este del cabo de San Atanasio y la ciudad de Byala, a unas 80 millas de la costa búlgara (alrededor de 130 kilómetros), un incidente que ha llevado al primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, a convocar una reunión de emergencia para abordar la situación.

El propio Radev ha tildado el suceso de "absolutamente inaceptable" y ha recalcado que se trata de "una grave violación del Derecho Internacional", según un comunicado publicado por el Gobierno tras la reunión, en la que ha especificado que las labores de búsqueda y rescate están teniendo lugar en aguas situadas en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país.

"Para nosotros, como Estado que asume responsabilidades en su ZEE, lo más importante son la salud y la vida de las personas, independientemente de quién navegue por dicha zona", ha destacado, al tiempo que ha apuntado a la "obligación" de Sofía a la hora de llevar a cabo estas operaciones de búsqueda y rescate".

Asimismo, ha alertado de los riesgos adicionales a la navegación en el mar Negro a causa del incidente y ha reiterado que si la guerra entre Rusia y Ucrania "no termina a tiempo, seguirá ampliando su alcance espacial y aumentará el riesgo de un conflicto incluso a escala mundial". "Vemos que se está atacando a buques civiles", ha advertido.

El suceso ha tenido lugar apenas un día después de la muerte de dos tripulantes de un buque comercial con bandera de Turquía tras ser alcanzado por un dron en aguas del mar Negro frente a las costas de Rumanía, un incidente que fue achacado a Rusia por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que habló de "ataque atroz" de Moscú contra "un buque civil en aguas neutrales".

Así, defendió que "Ucrania ha propuesto en reiteradas ocasiones medidas concretas para reducir la tensión y garantizar la seguridad en el mar Negro", al tiempo que apuntó que "Rusia opta sistemáticamente por el terror y el hundimiento de buques civiles en lugar de la navegación marítima normal".

En este sentido, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, destacó la semana pasada que Ucrania "tiene que pagar un precio" por sus ataques en el mar Negro y subrayó que el objetivo de Moscú es "cortar completamente" la entrega de suministros militares a Kiev por vía marítima.