La presidenta búlgara Iotova gana las elecciones pero irá a segunda vuelta contra el prooccidental Giurov

BULGARIA, SOFIA - OCTOBER 25, 2026: Bulgaria's incumbent president Iliana Iotova is seen at a polling station during the 2026 Bulgarian presidential election. On 25 October, the Bulgarians went to the polls to elect the country's president and vice presid - Ленкин Игорь / Zuma Press / Europa Press

SOFÍA 26 Oct. (DPA/EP) -

La presidenta búlgara, Iliana Iotova, ha salido vencedora de las elecciones presidenciales de este domingo con un 34,6% de los votos, cifra que la sitúa lejos de la mayoría absoluta y que abre el camino a una segunda vuelta contra el candidato prooccidental Andrei Giurov, que aglutina poco más de un 32% de las papeletas, según datos oficiales.

Así lo reflejan, con el 95,3% del escrutinio, los datos de la Comisión Electoral Central (CIK, por sus siglas en búlgaro), que colocan en un claro tercer lugar al candidato del partido nacionalista y prorruso Renacimiento (Vazrazhdane), Kostadin Kostadinov, con poco más del 12,6% de los apoyos, a pesar de una intensa campaña electoral como cabeza de una formación que forma parte del mismo grupo político en el Parlamento Europeo que la formación de extrema derecha alemana Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán).

Por detrás ha quedado Radostin Petev, del conservador populista Partido Moral, Unidad y Honor (PP MECh), con un 4,6% de los votos, mientras que el resto de candidatos, en cambio, han quedado por debajo de la opción 'No apoyo a nadie', que ha englobado un 4,4% de las papeletas.

La diferencia entre Iotova --respaldada por el partido gobernante de centroizquierda Bulgaria Progresista (PB)-- y Giurov, economista de profesión, ha resultado ser considerablemente menor a lo que habían previsto las encuestas previas a los comicios, que proyectaban más de un 40% para la que ha sido presidenta desde la renuncia en enero del ahora primer ministro, Rumen Radev, y algo más de un 28% para su principal rival.

Si bien los resultados definitivos deberían conocerse en un plazo de 48 horas tras el cierre de los colegios electorales, de permanecer así, ambos se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo 1 de noviembre.

Queda por ver si Giurov logrará atraer más votos en esta segunda ronda y, en caso afirmativo, cuántos. El candidato, de 50 años, cuenta con el respaldo de la oposición liberal-conservadora, partidaria de las reformas. Tampoco está claro hacia dónde se inclinarán, en la segunda vuelta, los votos que recibieron los candidatos ya eliminados.

Así las cosas, uno de los datos más destacados de la jornada electoral ha sido la notablemente baja participación, que se ha situado en el 22% de los cerca de 6,5 millones de búlgaros habilitados para elegir a un jefe de Estado para los próximos cinco años en unos comicios a los que han concurrido un total de 27 candidatos.

COMPETENCIAS PRESIDENCIALES RELATIVAMENTE LIMITADAS

Aunque el presidente búlgaro es elegido directamente por la ciudadanía, sus competencias son relativamente limitadas. Por ejemplo, a diferencia del presidente francés, el jefe de Estado búlgaro no puede destituir al primer ministro, aunque sí ejerce como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

El presidente en Sofía tiene la facultad de conceder o revocar la ciudadanía búlgara. Además, nombra a los embajadores y representantes de Bulgaria ante organizaciones internacionales, a propuesta del Gobierno.

También dispone de derecho de veto, lo que le permite devolver proyectos de ley al Parlamento. Por este motivo, según la oposición, el jefe de Estado y el primer ministro no deberían pertenecer al mismo bando político.