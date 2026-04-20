La coalición del prorruso Radev logra el 44% del voto y la mayoría absoluta en las legislativas búlgaras

Archivo - BULGARIA, SOFIA - JANUARY 19, 2026: Rumen Radev, President of Bulgaria, announces his resignation during a press briefing at the Presidency Building - Europa Press/Contacto/Igor Lenkin - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coalición Bulgaria Progresista, liderada por el expresidente búlgaro Rumen Radev, ha ganado las elecciones legislativas celebradas este domingo, las octavas celebradas en los últimos cinco años, logrando superar el 44% de los votos con un margen de más de 30 puntos porcentuales sobre sus perseguidores y alcanzando con creces la ansiada mayoría absoluta, al rondar los 131 escaños del total de 240 del Parlamento búlgaro.

Con ya el 78,2% del total de las papeletas escrutado, la formación del prorruso Radev ha aglutinado el 44,5% de los sufragios, según recoge los datos de la Comisión Electoral Central, y ha superado así las estimaciones previas de hasta cuatro encuestas que situaban sus resultados entre el 38 y el 40% de los votos en estos comicios.

A continuación, con una diferencia de más del 30% del voto, la coalición Continuamos el Cambio-Bulgaria Democrática (PP-DB, por sus siglas en búlgaro) ha cosechado el 13,7% de los votos (cerca de 41 escaños), mientras que el conservador Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria-Unión de Fuerzas Democráticas (GERB-SDS), del veterano ex primer ministro Boiko Borisov, ha recibido el 13,2% de los apoyos del electorado, sobre los 39 diputados.

En cuarto lugar se posiciona Renacimiento, con el 5,9% de los sufragios (aproximadamente 16 parlamentarios), seguido de cerca por el Movimiento por los Derechos y las Libertades (DPS) --dirigido por Delyan Peevski, sancionado por Estados Unidos y Reino Unido por supuesta corrupción--, con un 4,4% de los votos, lo que comporta alrededor de trece escaños.

Si bien Radev había apuntado a la posibilidad de cerrar un acuerdo con PP-DB en caso de que fuera necesario para formar gobierno, los resultados han presentado un mejor panorama para el líder de la coalición Bulgaria Progresista, que ha celebrado en redes una victoria "sin apelación (...) de la esperanza sobre la desconfianza, de la libertad sobre el miedo", así como "de la moral".

"Votamos activamente, vencimos la apatía, pero la desconfianza en la política búlgara sigue siendo grande y este es solo el primer paso hacia la restauración del contrato social", ha subrayado en un mensaje en el que ha mostrado su agradecimiento a "las comisiones y servicios que han organizado estas elecciones", así como, "de manera especial" y en tono de denuncia, "a los organismos del Ministerio del Interior que han realizado enormes esfuerzos en la lucha contra el vergonzoso fenómeno de la compra de votos en Bulgaria".

El candidato prorruso, que ha agradecido la "confianza" de quienes lo han apoyado, ha celebrado que, según él, "el pueblo ha rechazado la complacencia y la arrogancia de los viejos partidos" y "no ha sucumbido a las mentiras ni a la manipulación".

Radev, que muchos creen que pasará a convertirse en el Viktor Orbán de Bulgaria, se ha mostrado crítico con las élites, tiene 62 años, fue comandante de las Fuerzas Armadas y llegó a convertirse en un destacado militar.

Durante su periodo como presidente, entre los años 2017 y 2026, mantuvo diferencias significativas con Borisov, uno de los políticos más influyentes del país, al que recriminó en varias ocasiones mantener una postura "tolerante" con la corrupción en el que es el país más pobre de la Unión Europea.