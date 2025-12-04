La junta militar de Burkina Faso propone restablecer la pena de muerte

Archivo - June 20, 2025, Saint Petersburg, Russia: The national flag of the Republic of Burkina Faso, fluttering in the wind on a flagpole in Saint Petersburg, Russia. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros de la junta militar de Burkina Faso, liderada por Ibrahim Traoré, ha aprobado este jueves un proyecto de ley para restablecer la plena de muerte por delitos como la alta traición, los actos de terrorismo y el espionaje.

El ministro de Justicia burkinés, Edasso Rodrigue Bayala, ha indicado que este proyecto de ley forma parte de la "dinámica de reformas globales en el sector de la Justicia", en aras de "satisfacer las profundas aspiraciones del pueblo" de Burkina Faso.

El texto, que tendrá que ser aprobado por la denominada Asamblea Legislativa de Transición del país y que permitirá reformar el Código Penal, también "sanciona la promoción y las prácticas de la homosexualidad y actividades conexas", según un comunicado de la Presidencia publicado en Facebook.

La Asamblea Nacional de Burkina Faso abolió la pena de muerte para todos los delitos a finales de mayo de 2018 durante el mandato del expresidente Roch Marc Christian Kaboré. Según la ONG Human Right Watch (HRW), las últimas ejecuciones conocidas datan de 1988.

El Parlamento de transición aprobó por unanimidad en septiembre una ley que condena con penas de entre dos y cinco años de cárcel a autores de "prácticas homosexuales". La homosexualidad está tipificada como delito en unos treinta países del continente africano y algunos de ellos, como Ghana o Uganda, han endurecido recientemente sus leyes.