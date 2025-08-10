Buscan a un motorista desaparecido en la N-631 en Zamora

Coches y un helicóptero de la Guardia Civil en la ZA-100, donde se ha localizado el cuerpo sin vida del motorista desaparecido. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZAMORA

ZAMORA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Zamora ha desplegado un dispositivo de búsqueda para localizar a Gregorio Bastante, un motorista de 55 años que desapareció la noche del sábado 9 de agosto en la N-631 entre el municipio de Tábara y el puente de La Estrella (Zamora).

El varón viajaba en compañía de un grupo de moteros con su motocicleta BMW R-850 de color gris con matrícula 6690DMW y vestía de color negro con chaleco naranja y la inscripción 'GOYO', según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Los familiares del desaparecido presentaron la denuncia el sábado a las 23.00 horas, cuando perdieron la pista del varón en la citada carretera nacional.

De este modo, se inició en la noche del sábado un dispositivo de búsqueda, al mando del capitán jefe de la compañía de Benavente y co la participación de varias patrullas ciudadanas, Seprona, la Oficina Móvil de Atención al Peregrino (OMAP) y la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano (OMAC), patrullas de la agrupación de tráfico y un gran número de moteros del grupo con el que viajaba.

La Policía Local y la Policía Nacional ha alertado a las demarcaciones territoriales para que estén pendientes.