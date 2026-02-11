Bustinduy critica que Ayuso se comporta como "lamebotas" del poder al otorgarle a EEUU una medalla de la Comunidad

(i-d) El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy y la vicepresidenta del Gobierno y ministra para Transición Ecológica y el Reto Demográfica, Sara Aagesen, tras la reunión del Consejo de Ministros, a 10 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de actuar como una "lamebotas del poder" al conceder la Medalla Internacional regional a Estados Unidos (EEUU), cuando su presidente, Donald Trump, "amenaza y chantajea abiertamente" a la Unión Europea (UE).

En declaraciones a los medios en el Congreso, se ha preguntado qué va a hacer Ayuso y el PP si también se pondrán del lado del mandatario norteamericano si le da por amenazar directamente a España.

"Van de patriotas pero son unos lamebotas del poder. Son vasallos y España no es un país de vasallos (...) Flaco favor le hacen a su país arrodillándose, doblando la cerviz ante el último déspota que aparece por ahí. Son unos vendepatrias", ha lanzado el ministro.

Finalmente, ha preguntado al PP que aclare si defienden el modelo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Trump, que a su juicio son "milicias policiales secuestrando a gente de su casa, asesinando a quemarropa a ciudadanos estadounidenses y persiguiendo a gente por el acento con el que hablan".