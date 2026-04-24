Bustinduy reivindica la soberanía de España ante las amenazas del Pentágono: "Estamos en la posición correcta"

El ministro de Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante el encuentro 'Un paso al frente. Por Andalucía' en Sevilla, Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid han celebrado en Sevilla el encuentro 'Un paso al frente. Por - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha reivindicado que España es un país soberano y está en la postura correcta ante los conflictos internacionales. Por tanto, ha mostrado su "tranquilidad absoluta" ante "operaciones de propaganda", en referencia a informaciones sobre posibles represalias de Estados Unidos en la OTAN a los que no apoyen sus operaciones.

"Aquí hay un país soberano, aquí hay un Gobierno que defiende el interés general, que además la postura que hemos defendido ha sido reconocida en el mundo entero como una referencia y yo siento un absoluto orgullo", ha señalado en declaraciones a los medios tras reunirse con el equipo de abogados expertos del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES).

De esta forma se muestra en un tono similar al del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha restado este viernes importancia a las filtraciones que apuntan a que el Pentágono explora la suspensión de España como miembro de la OTAN. Por otro lado, la Alianza Atlántica ha aclarado que el Tratado de Washington, el documento fundacional de la Alianza Atlántica, no prevé ningún mecanismo para la suspensión de un Estado miembro.

En esta línea, el titular de Derechos Sociales ha reafirmado que España está en la "posición correcta" y ha augurado que "serán otros quienes pasen a la historia en un lugar que desde luego se califica por sí solo". "Nosotros, firmeza y tranquilidad", ha zanjado.

También ha criticado a la "ultraderecha de Vox" que se dice "patriota y defiende tanto la nación" que cuando han tenido "ataques y amenazas directos desde el extranjero han corrido a ponerse de su lado de quien ataca a España". "Es que no han sido capaces ni de defender al Papa de Roma", ha espetado para calificar al bloque de la derecha de "farsantes" y "vasallos" de los poderes extranjeros.