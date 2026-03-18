Bustinduy vuelve a descartarse como candidato a las próximas elecciones generales

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, a su llegada al acto ‘Hacia un estado social feminista. Infancia y desigualdad’, en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a 4 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha vuelto a autodescartarse como candidato a las futuras elecciones generales y ha indicado que los partidos de Sumar no le han ofrecido formalmente liderar su coalición.

Por su parte, la titular de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha subrayado que no le preocupa "en absoluto" el liderazgo de Sumar, que aún sigue vacante.

"No ha habido tal ofrecimiento y en todo caso yo he dicho muchas veces que no es eso lo que aspiro a hacer. Lo importante es que nos centremos ahora en lo que nos ocupa, que es que entre la prórroga de alquileres en el decreto ley para paliar los efectos de la guerra de Irán. Lo más importante ahora es que peleemos por los derechos de los inquilinos", ha expresado Bustinduy en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

Por tanto, ha vuelto a reafirmar que se descarta como candidato y que su papel consistirá en contribuir en todo lo que esté en su mano para que "la izquierda esté a la altura" en los comicios del 2027. "No creo que ese sea el papel (el ser candidato) que yo deba asumir", ha zanjado.

Su figura era uno de los perfiles pese a su autodescarte que más sonaban en las quinielas internas de Sumar , donde era uno de los ministros más valorados en los sondeos y se loaba tanto su gestión como el impulso político que ha dado a su departamento. No obstante, se apuntaba como hándicap su escaso conocimiento entre la población y su rechazo a la interna de los partidos.

A su vez, la ministra de Sanidad también se ha mostrado rotunda cuando se le ha preguntado sobre si está preocupada por el liderazgo de Sumar: "No, en absoluto".

En febrero y después de la renuncia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz a ser cabeza de cartel, García dijo al ser cuestionada sobre si aspiraría al liderazgo de su partido que sus "preferencias" y sus "prioridades" eran la gestión de la sanidad pública y Madrid.

"NO LE HEMOS PEDIDO NADA A NADIE"

Mientras, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha comentado que los partidos de Sumar no "le están pidiendo nada a nadie" y simplemente están en una reflexión general para avanzar en "definir liderazgos que son imprescindibles".

"Es un gran candidato como tantos otros y otras", ha apostillado sobre la figura de Bustinduy. Además, ha indicado que el plan de su formación es que el relevo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la candidatura del socio minoritario del Gobierno pueda estar perfilado antes de mayo.

A su vez, la portavoz del grupo plurinacional en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha subrayado que ahora están volcados en generar la unidad en la izquierda y que no alberga dudas de que encontrarán a la persona adecuada para ser candidato cuando toque. Concretamente, ha enfatizado que van a seguir el pan que tenían previsto.

Fuentes de Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida afirmaron su respeto y admiración por Bustinduy pero subrayaron que no han realizado ninguna petición para que sea candidato, ni a él ni a ninguna otra persona.

"Este es un proceso que se abordará a su debido tiempo, con el máximo respeto tanto a las personas referentes del espacio como a las propias organizaciones que lo conforman", han apostillado para agregar que cuando se acuerde qué personas son las más idóneas para ser referentes electorales se comunicarán directamente.

MALESTAR DE UN SECTOR DE IU CON LA POSTURA DE MAÍLLO

En paralelo, un sector crítico de IU ha expresado su malestar con el coordinador federal, Antonio Maíllo, tras pedir públicamente acelerar la elección de candidato a los comicios generales, al entender que desvía la mirada hacia la interna de la izquierda alternativa y al baile sobre posibles aspirantes.

Fuentes de ese sector crítico exponen que la petición de coordinador general ha sido "bastante inoportuna", generando ruido y dando la sensación de que la izquierda alternativa está "ensimismada y hablando de sí misma", cayendo en un debate de candidatos de forma precipitada.

No obstante, también hay dirigentes que consideran que antes o temprano tiene que resolverse la incógnita del candidato, dado que el espacio necesita un revulsivo.

A su vez, otras voces de la coalición sostienen que hace falta calma y prudencia, dado que primero hay que consolidar la alianza internamente para luego definir marcas electorales y candidatos.

Por ejemplo, fuentes de Sumar trasladaron a Europa Press que entienden la "inquietud" expresada por el líder de IU, pero dejan claro que el espíritu del 21F sigue vigente y ven necesario avanzar en el método de elección de listas, en potenciar la participación y "ensanchar" el proyecto político. Y "después", según recalcan, será el momento de los "liderazgos" que no deben surgir de un mero acuerdo entre cuatro partidos sino incluir a "mucha más gente".