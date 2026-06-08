Cabello desmiente cualquier contacto de las autoridades venezolanas con la opositora María Corina Machado

Archivo - El secretario general del PSUV y ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello - PSUV - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha rechazado que haya una negociación en marcha entre el Gobierno y la dirigente opositora María Corina Machado. "Son pura paja", ha asegurado.

"Son camiones y camiones de paja. Ellos llegan, se montan su propio cuento: que se reunieron, que hubo encuentros. Pura paja. Eso no es grosería, son gramíneas. Es su imaginación trabajando", ha afirmado en una comparecencia televisiva.

Cabello ha destacado que en Venezuela existe un diálogo nacional permanente desde el primer gobierno de Hugo Chávez, pero ello no implica capitulación ni acuerdos ficticios: "Chávez, saliendo de un golpe de Estado, llamó al diálogo. Nosotros sabemos sentarnos a hablar, pero con ellos no está planteado nada, y con ella (Machado), menos".

Ha asegurado así que no ha habido ninguna reunión en ningún país entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y actores vinculados a Machado: "Ellos se hacen su historia, se la cuentan y comienzan a repetirla".