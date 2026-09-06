Aumentan a 25 los muertos tras caer un autobús por un barranco en la isla de Fogo, en Cabo Verde

RUSSIA, STAVROPOL REGION - AUGUST 30, 2026: The scene of a road collision involving a pasenger bus. Stavropol Region Prosecutor's Office - Europa Press/Contacto/Stavropol Region Prosecutor'

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de un accidente de tráfico registrado en la isla de Fogo, en Cabo Verde, después de que un autobús haya descarrilado y haya caído por un barranco de unos 30 metros de altura en una zona rocosa, ha aumentad a 25, según han informado las autoridades locales.

El presidente de la Cámara Municipal de Sao Filipe, Nuías Silva, ha dado el último balance del siniestro, que tuvo lugar en torno a las 21.00 horas (hora local) del sábado en la carretera entre Cha das Caldeiras y Campanas de Cima, en la zona norte del municipio de Sao Felipe, tal y como ha recogido el diario caboverdiano 'A Naçao'.

El concejal de Protección civil del municipio, Joao José Canuto, ya había avanzado horas antes a la agencia caboverdiana Inforpress, cuando el balance de muertos era de 18, que el número de víctimas podría aumentar ya que el lugar del accidente presenta condiciones particularmente difíciles al estar ubicado en una zona rocosa próxima a un río de difícil acceso.

De acuerdo con la agencia, el autobús transportaba principalmente a jóvenes estudiantes de secundaria, aunque, según el delegado del Ministerio de Educación de la localidad, José Pedro Gonçalves, este viaje no había sido organizado por las instituciones académicas y se trataba de una actividad organizada cada año por el conductor, quien figura entre las víctimas mortales.

Por el momento, en el servicio de urgencias del Hospital de Sao Francisco de Assis han ingresado más de una docena de heridos, aunque el número podría aumentar ya que no se ha podido contabilizar el número total de lesionados. Dada la magnitud de la tragedia, todo el personal médico y de enfermería del hospital ha sido movilizado para atender a las víctimas.