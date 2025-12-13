Una de cada seis personas en el mundo se vio expuesta a algún tipo de conflicto en 2025

Indice de Conflictos 2025 elaborado por ACLED - EPDATA

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una de cada seis personas en todo el mundo se vio expuesta a algún tipo de conflicto en el último año, en el que el nivel de conflictividad se mantuvo estable con respecto a 2024 y en el que Palestina encabeza el listado de los países más conflictivos, según se desprende del Índice de Conflictos elaborado por ACLED.

Este observatorio mundial independiente contabilizó entre el 1 de diciembre de 2024 y el 28 de noviembre de 2025 un total de 204.605 acontecimientos de conflicto. Dichos incidentes --un dato en línea con los 208.219 de los doce meses anteriores-- dejaron más de 240.000 muertos en todo el mundo.

En su definición de conflicto ACLED incluye cinco categorías: represión por parte de fuerzas estatales contra civiles y manifestantes; insurgencia; atrocidades (entendidas como asesinatos a gran escala de civiles); terrorismo, e implicación de fuerzas armadas extranjeras.

"En 2025, los conflictos no aumentaron, se estabilizaron tras alcanzar el punto álgido en 2024, y esto representa una potencial nueva normalidad que no sugiere una disminución sino un descanso", ha defendido durante la presentación la directora de ACLED, Clionadh Raleigh.

Por lo que se refiere a la exposición al conflicto, estima que unos 831 millones de personas estuvieron expuestas de alguna manera, lo que representa el 16% de la población mundial. Este dato ACLED lo calcula teniendo en cuenta a las personas que viven a uno, dos y cinco kilómetros de cada incidente de conflicto o manifestación. Las personas expuestas pueden verse perjudicadas de múltiples formas, ya sea siendo atacadas directamente o al verse afectadas por la destrucción de su entorno.

Según ACLED, los conflictos actuales se caracterizan por una menor contención y una creciente violencia contra los civiles, "con actores armados más dispuestos a usar la fuerza y a ignorar flagrantemente cualquier consecuencia".

En este sentido, el índice ha contabilizado más de 185.000 incidentes violentos en 2025, un dato similar al del año anterior pero que prácticamente duplica el registrado en 2021. El mayor incremento se produjo en Europa, donde el conflicto en Ucrania alcanzó su nivel más alto desde la invasión rusa en febrero de 2022.

Aunque los conflictos persistieron en Oriente Próximo, los acuerdos de alto el fuego tanto en Líbano como en Gaza, aunque frágiles, y el fin de la guerra civil en Siria con la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 contribuyeron a un descenso del 48% en la violencia en esta región.

ATAQUES CONTRA CIVILES

El estudio denuncia que los civiles se enfrentan en la actualidad a un mayor peligro que nunca, con más de 56.000 incidentes de violencia dirigidos hacia ellos en 2025, la cifra más alta de este tipo de violencia registrada en los últimos cinco años.

Este dato, una estimación "conservadora", según el responsable de Análisis de ACLED, Andrea Carboni, supone un aumento del 50% en el número de incidentes con respecto a 2021 y del 70% en el caso de las víctimas mortales.

En este caso, los grupos armados no estatales y las turbas fueron responsables de casi dos terceras partes de los ataques contra civiles en 2025 y del 59% de las víctimas mortales. Las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), enfrentadas con las Fuerzas Armadas en la guerra civil en Sudán, fueron el grupo más virulento, cobrándose la vida de más de 4.200 civiles en los primeros once meses de 2025, el 11% del total, si bien ACLED teme que la cifra real sería muy superior.

Por otra parte, el observatorio llama la atención sobre el hecho de que las fuerzas gubernamentales estuvieron implicadas directamente en el 74% de los incidentes violentos en todo el mundo en 2025, la cifra más alta desde que ACLED comenzó a realizar este análisis hace seis años. Además la violencia estatal contra los civiles se ha multiplicado por tres desde 2020 y ya son responsables del 35% de la violencia contra civiles, en comparación al 20% hace cinco años.

En este apartado, Israel y Rusia son responsables del 88% de todos los incidentes violentos contra civiles fuera de sus fronteras en 2025, mientras que el Ejército de Birmania perpetro casi un tercio de toda la violencia cometida por fuerzas estatales contra sus propios ciudadanos.

RANKING

Así las cosas, ACLED ha elaborado su Índice de Conflicto sobre la base de cuatro indicadores: letalidad, peligro para civiles, difusión geográfica y fragmentación de grupos armados. En base a estos datos, Palestina fue el país que experimentó el nivel más elevado de violencia política de todo el mundo.

En este ranking le siguen Birmania, Siria, México y Nigeria, completando el 'top 10' Ecuador, Brasil, Haití, Sudán y Pakistán. Aunque los cinco países que encabezan la lista se mantienen en sus posiciones con respecto a 2024, en algunos de ellos los conflictos han cambiado de forma significativa.

Pese a que Palestina abre el listado, es sin embargo el tercer lugar más mortífero del mundo. En el apartado de la letalidad, tiene por delante a Ucrania y a Sudán, que sin embargo aparecen en la undécima y en la octava posición en el listado general.

Por contra, en el caso de Siria, el número de muertos relacionados con el conflicto ha aumentado debido a una combinación de competencia política, violencia sectaria e injerencia extranjera, pasando de unos 6.000 a unos 9.000 muertos en el último año.

En el caso de Birmania --el conflicto más fragmentado con más de 1.200 grupos armados distintos responsables de al menos un acto violento--, México, Brasil y Nigeria siguen apareciendo en las posiciones más altas en los cuatro indicadores, mientras que la violencia de las bandas en los que ha llevado a Ecuador y a Haití a subir en el listado.

Ecuador ha ganado 36 posiciones hasta situarse sexto debido a la actividad de más de 50 grupos armados en el último año, entre ellos casi 40 bandas, más de la mitad de las cuales estuvieron implicadas en más de 2.500 incidentes contra civiles, y con más de 1.000 muertos. En Haití, el número de muertos prácticamente se duplicó hasta alcanzar los 4.500 y también hubo un aumento en los ataques contra civiles, haciendo que subiera tres posiciones.

La presencia de estos dos países en el 'top 10', según la responsable de Ciencia de Datos de ACLED, Katayoun Kishi, "pone de manifiesto el modo en el que el cruce entre violencia criminal y política está emergiendo entre los principales conflictos en el mundo y que a menudo no son los que atraen más atención".

En el caso de Ucrania, fue el país con más muertos por conflicto en 2025, con 78.000 víctimas mortales, pero el hecho de que no haya un elevado número de grupos luchando por el poder ha hecho que saliera de las primeras posiciones hasta situarse en la undécima en el listado general, ha explicado.