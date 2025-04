CAF y Fundación Gabo anuncian a los 20 autores ganadores del concurso de relatos 'Macondo sí tiene quien le escriba'

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS)

CAF --banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-- y la Fundación Gabo, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), han anunciado a los ganadores de la segunda edición del concurso de relatos para niños de 10 a 13 años, 'Macondo sí tiene quién le escriba', concebido con el objetivo de fomentar la lectura y la escritura en las nuevas generaciones de Iberoamérica y el Caribe.

Para este año, el certamen contó con un jurado conformado por escritores, promotores de lectoescritura y especialistas en literatura infantil: Mary Grueso (Colombia), Roger Mello (Brasil) y Mateo García (México). Los miembros del jurado se reunieron en la Ciudad de México los días 11 y 12 de marzo de 2025 para seleccionar los 20 relatos ganadores, provenientes de 12 países, que destacaron entre las 2.021 historias participantes de esta edición.

El proceso de selección incluyó una fase previa en la que se escogieron 71 relatos finalistas. Esta etapa estuvo a cargo de un prejurado internacional compuesto por figuras de la literatura iberoamericana como Sandra Comino (Argentina), Rodrigo Ures (Argentina), Marcela Castro (Brasil), Adriana Urrea (Colombia), Jael Gómez (Colombia), David Cortés (Colombia), Alberto Chimal (México), Alfonso Ochoa (México), Elvia Silvera (Venezuela) y Maité Dautant (Venezuela).

LOS GANADORES

La lista de los veinte relatos ganadores del segundo concurso de relatos la conforman Eva Llona Leopoldina (Argentina) con 'Los peces de oro hablantes'; Bautista Squire Texto (Argentina) con 'La guerra del futuro'; María José Céspedes Melgar (Bolivia) con el texto 'El corazón vibrante de Santa Cruz'; Alysson Victoria Zerda Delgadillo (Bolivia) con 'Las velas del patriarca'; o Kimberly Tamara Galvarro Gutiérrez (Bolivia), con 'Todos los quirquinchos rumbo al Socavón'.

También resultaron vencedores Davi Carvalho (Brasil) con el texto 'O sonho de Mandu Ladino'; Sofía Amaya Sayri Pozo Villanueva (Chile) con 'El niño del aire': Emilia Delfino Erazo (Colombia), con 'Luna y luz'; Angie Sofía Páez Olaya (Colombia) con 'La noche de los peces bailarines'; Valeria Murillo (Colombia) con 'Color chocolate'; o Juan Diego Arango Gaviria (Colombia) con 'La gran búsqueda de la arepa de oro'.

Continúa la lista de ganadores con Dhanna Jimena Cordero Segura (Costa Rica) con el título de los relatos 'La historia del colibrí blanco"'; Sofía Tapia (Ecuador) con 'Ñawi Kawsay - Estrella Viva'; Martina Espinosa Laso (Ecuador) con 'De huesos a pan'; Gràcia Guardiola Vallés (España) con 'Un asesinato en Bonaire'; y Kevin Abdiel Herrera Jiménez (México) con 'Entre cenizas'.

Por último, cierra lista Teresa Caro González (Panamá) con 'Who Did It'; Scarleth Cortez (Perú) con 'El ajedrez mágico de Kaori, un viaje por la literatura de Arguedas'; Samira Huamán (Perú) con 'La Asnu Wiksa'; Ricardo Chacin Ricky (Venezuela) con 'Nacido en Venezuela y viviendo en Chile'.

RAÍCES Y TRADICIONES

El tema central de esta edición fue "Nuestra identidad y el orgullo de lo que somos", lo que permitió a los participantes explorar sus raíces y tradiciones a través de la investigación y la escritura. Como resultado, los relatos premiados reflejan una gran diversidad cultural y una profunda conexión con la identidad de cada país. En total, 18 de las historias ganadoras fueron escritas en español, una en portugués y una en inglés.

Como reconocimiento a su talento, los autores de los relatos ganadores vivirán una experiencia única en el Caribe colombiano, donde recorrerán los lugares que marcaron la vida y obra de Gabriel García Márquez. Durante su viaje, visitarán Cartagena de Indias, Barranquilla y Aracataca, el pueblo natal del nobel de Literatura. Además, sus relatos serán publicados en una antología literaria, que estará disponible de manera gratuita en formatos físico y digital a través de los canales de la Fundación Gabo, CAF y la OEI.