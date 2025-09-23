La Cámara de Brasil retira al hijo de Bolsonaro el liderazgo de la minoría y frena su intento por mantener su escaño

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Hugo Motta, ha tumbado la designación del diputado Eduardo Bolsonaro como líder de la minoría, un día después de la denuncia contra él presentada por la Fiscalía por coacciones en el proceso judicial por golpe de Estado contra su padre y expresidente, Jair Bolsonaro.

Motta ha tomado esta decisión una semana después de que la oposición eligiera al diputado por Sao Paulo para este cargo en un intento por evitar que perdiera su escaño por ausentarse de la Cámara Baja desde finales febrero.

El hijo de Bolsonaro se encuentra en Estados Unidos desde entonces y ha manifestado su intención de no volver a Brasil ante el temor de una detención por los diferentes casos relacionados con el intento de golpe de Estado de 2022.

Para Motta es "evidente" la incompatibilidad de liderar a la minoría en la Cámara con seguir fuera de Brasil, ya que dicho cargo "es aún más intenso" que el de un simple diputado e implica tareas donde "se requiere sin duda la presencia física del parlamentario".

"La ausencia física del país le impide ejercer las prerrogativas y deberes esenciales del liderato, haciendo que su ejercicio sea meramente simbólico y contrario al reglamento", ha justificado el presidente de la Cámara.

En julio finalizó su permiso para ausentarse de la Cámara y desde entonces ha estado intento sin éxito prorrogar su estancia en Estados Unidos sin que tuviera consecuencias para su mandato como diputado.

A Eduardo Bolsonaro se le considera uno de los instigadores de las amenazas arancelarias y sanciones que la Administración Trump ha lanzado contra el Gobierno de Brasil y otros altos funcionarios como el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, en represalia por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro.