Camboya/Tailandia.- AMP.- Camboya denuncia 11 muertos y 59 heridos por los últimos bombardeos de Tailandia

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Camboya ha denunciado que los bombardeos de Tailandia han matado a 11 civiles y herido a otros 59 desde su reanudación el pasado 7 de diciembre y tras un fin de semana de nuevas hostilidades en medio de esfuerzos internacionales, todavía infructosos, para lograr un alto el fuego.

En su último balance publicado este domingo, el Ministerio del Interior de Camboya también denuncia que los ataques tailandeses han desplazado de sus hogares a unas 394.000 personas (o 117.000 familias), entre ellas casi 96.000 niños en las provincias de Preah Vihear, Oddar Meanchey, Banteay Meanchey, Battambang, Pursat, Koh Kong y Siem Reap.

El Ministerio denuncia también la destrucción o daños graves en "numerosos domicilios civiles, empresas privadas, oficinas administrativas, pagodas, templos y carreteras". Servicios esenciales en las poblaciones fronterizas con Tailandia, como colegios y centros médicos se encuentran "suspendidos".

El Ministerio de Defensa de Camboya, por su parte, ha denunciado no menos de cinco ataques aéreos en las últimas doce horas, en particular uno ocurrido en la provincia de Banteay Meanchey, donde el Ejército tailandés habría empleado "humo tóxico". Tailandia no se ha pronunciado sobre esta acusación.

Tailandia mantiene un balance provisional de nueve militares muertos y más de 120 heridos por ataques de la parte camboyana.

LA MARINA DE TAILANDIA PROPONE UN BLOQUEO MARÍTIMO SOBRE CAMBOYA

Por su parte, la Marina Real de Tailandia ha confirmado que presentará este lunes al Consejo de Seguridad Nacional del país una propuesta para declarar un bloqueo marítimo sobre Camboya con el objetivo de impedir la llegada de "petróleo y otros productos estratégicos".

El portavoz adjunto de la Marina, Nara Khunthodhom, ha incidido en que no se trata de un anuncio en firme sino una posibilidad que estudiará el consejo y que contempla la prohibición de la entrada a Camboya a todos los buques marítimos, ya sean cargueros, barcos pesqueros o petroleros, registrados localmente o en el extranjero, incluso si son propiedad de nacionales tailandeses y transportan mercancías estratégica".

La propuesta también contempla, indicó el portavoz en rueda de prensa, la declaración del área marítima alrededor de los puertos marítimos de Camboya como zona de alto riesgo.

Sin embargo, y a pesar de que este sábado se negó a aceptar un alto el fuego ofertado por Estados Unidos y la mediación de Malasia, Tailandia no cierra la puerta a una solución negociada.

"Tailandia sigue adoptando un enfoque pacífico para resolver la situación, está dispuesta a cooperar con organizaciones internacionales independientes, incluida la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR) y el Comité Internacional de la Cruz Roja, y pide a Camboya que entable un diálogo constructivo a través de los mecanismos existentes", señala el Ejército de Tailandia en un comunicado.

El Ejército ha insistido en que, durante este nuevo episodio de su conflicto con Camboya, Tailandia "actúa en el marco de su derecho a la legítima defensa de conformidad con el derecho Internacional, atacando únicamente objetivos militares".