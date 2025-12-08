Archivo - BANTEAY MEANCHEY, Aug. 14, 2025 -- This photo taken on Aug. 14, 2025 shows barbed wire and tyres deployed by Thai armed forces, in Banteay Meanchey province, Cambodia. A Cambodian defense spokesperson said on Wednesday afternoon that Thai armed - Europa Press/Contacto/Agence Kampuchea Press

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Tailandia ha desplegado este lunes cazas F-16 a fin de bombardear posiciones militares de Camboya en la frontera entre ambos países tras denunciar ataques por parte de las tropas camboyanas que habrían dejado un soldado tailandés muerto y otros cuatro heridos.

El portavoz del Ejército tailandés, Winthai Suvaree, ha informado del despliegue aéreo tras señalar a las tropas camboyanas por desencadenar combates con ataques en las zonas de Phu Pha Lek-Phlan Hin Paet Kon, en la provincia de Si Sa Ket, y de Chong An Ma, en la contigua provincia de Ubon Ratchathani, ambas en el este del país, según ha recogido el portal de noticias tHE Nation.

En el primer ataque, sucedido a las 5.05 de la mañana (hora local) los militares camboyanos habrían abierto fuego, según la versión de Bangkok, con armas LIGERAS y fuego indirecto, a lo que las fuerzas tailandesas habrían respondido de la misma forma.

Con todo, según ha relatado Suvaree, menos de dos horas después varios soldados tailandeses han sido atacados en una operación supuestamente camboyana que habría acabado con la vida de uno de ellos. En este contexto, el portavoz militar ha desplegado aviones de combate F-16 para atacar las posiciones de artillería camboyanas.

Sin embargo, Nom Pen ha negado la descripción de los hechos realizada por las autoridades tailandesas. La portavoz del Ministerio de Defensa, Maly Socheata, ha asegurado que han sido las Fuerzas Armadas de Tailandia las que, a las 5.04 (hora local) han abierto fuego en la zona de An Ses, provincia de Preah Vihear --que hace frontera con las dos regiones tailandesas citadas--. Asimismo, también ha denunciado "disparos con tanques" en las inmediaciones del templo Preah Vihear, próximo a la frontera y en la misma provincia.

"Camboya no ha tomado represalias durante los dos ataques y continúa supervisando la situación con vigilancia y máxima cautela", ha afirmado en un comunicado difundido por su cartera a través de Facebook. Además, Camboya "ha informado al Equipo de Observadores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) sobre este incidente y planea solicitarle que realice una investigación para garantizar la transparencia, la justicia y la imparcialidad", ha subrayado Socheata.

Asimismo, la portavoz ha subrayado que su cartera "condena enérgicamente" las acciones tailandesas y que éstas "constituyen una grave violación" del acuerdo de paz firmado a finales de octubre entre ambos países, en Kuala Lumpur y en presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, quien a mediados de noviembre llegó a suspender durante unas horas las conversaciones comerciales con Tailandia a raíz del repunte de violencia entre ambos Ejércitos.

MALASIA PIDE "MÁXIMA CONTENCIÓN"

Por su parte, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, ha mostrado su "profunda preocupación" por estos incidentes y ha alertado de que "estos nuevos combates suponen un riesgo de deshacer el cuidadoso trabajo realizado para estabilizar las relaciones entre dos vecinos", después del acuerdo de paz firmado en octubre en Kuala Lumpur.

"Tailandia y Camboya son socios cercanos de Malasia y miembros clave de la ASEAN. Instamos a ambas partes a ejercer la máxima contención, mantener abiertos los canales de comunicación y aprovechar al máximo los mecanismos existentes", ha dicho a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social Facebook.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "Malasia está dispuesta a apoyar las medidas que contribuyan a restablecer la calma y evitar nuevos incidentes". "Nuestra región no puede permitirse que disputas de larga data se conviertan en ciclos de confrontación", ha agregado.

"La prioridad inmediata es detener los combates, proteger a la población civil y retomar una vía diplomática basada en el Derecho Internacional y el espíritu de buena vecindad del que depende la ASEAN", ha zanjado el primer ministro de Malasia.

Los dos países han intercambiado múltiples acusaciones de provocaciones a lo largo de las últimas semanas en la frontera entre ambos países, reavivando la escalada de julio que desembocó en el citado acuerdo y que condujo en apenas cinco días a la muerte de medio centenar de personas y cientos de miles de desplazados, en los que fueron los enfrentamientos más intensos entre ambos países en más de una década.