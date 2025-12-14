Archivo - October 1, 2025, Bangkok, Thailand: Thailand's Minister of Foreign Affair Sihasak Phuangketkeow, attends the meeting with foreign diplomats about Thailand - Cambodia border situation at the Ministry of Foreign Affair in Bangkok. - Europa Press/Contacto/Peerapon Boonyakiat

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, ha manifestado este sábado la voluntad del Gobierno del país de firmar la paz en la región, siempre y cuando se trate de un acuerdo "genuino" y "transparente", después de que el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, anunciase que no respondería a la oferta de alto el fuego con Camboya, sino que continuaría atacando hasta que "termine la amenaza" contra el país.

"Reafirmo el compromiso inquebrantable de Tailandia con la paz. Pero la paz debe ser genuina, sostenible y cimentada en acciones que cumplan los acuerdos, no en palabras vacías", ha expresado Phuangketkeow en una publicación en X.

El titular de Exteriores tailandés ha subrayado asimismo la "moderación" con la que el país ha actuado en el marco de los enfrentamientos con la vecina Camboya, si bien ha advertido de que no ignorarán "las reiteradas infracciones (...) que han herido a (sus) soldados y amenazado a (sus) civiles". "No son accidentes", ha sentenciado.

Así las cosas, el ministro ha defendido que "las acciones de Tailandia han sido estrictamente proporcionadas y dirigidas únicamente a objetivos militares" y ha reiterado su "disposición a cooperar con una verificación transparente e independiente para despolitizar la cuestión y generar confianza".

Phuangketkeow ha subrayado además el rol de Estados Unidos como mediador entre las partes, agradeciendo su "comprensión de la posición y las preocupaciones de Tailandia" y su "compromiso constructivo (...) para promover la desescalada y un camino creíble hacia una paz duradera" en la frontera entre Tailandia y Camboya.

Estas declaraciones llegan poco después de que el primer ministro del país desmintiese este mismo sábado al presidente estadounidense, Donald Trump, quien la noche anterior indicó que los enfrentamientos se habían reanudado tras una explosión accidental de una mina que alcanzó a militares tailandeses.

"Definitivamente esto no ha sido ningún accidente", aseguraba Charnvirakul antes de avisar de que Tailandia "seguirá ejecutando sus acciones militares hasta que perciba que ha terminado la amenaza contra este país y su gente, y las operaciones que hemos lanzado esta mañana hablan por sí mismas".

Poco después, y ya en declaraciones recogidas por el diario 'Khaosod', Anutin terminó de confirmar su posición: "No hay negociaciones de alto el fuego, y todavía no es la hora de emprenderlas".

Su homólogo camboyano, en cambio, sí que ha aceptado la tregua mediada por el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, que planteaba el comienzo del cese de hostilidades sobre las 16.00, hora en España peninsular y Baleares, pero el país ha cerrado este viernes la frontera con Tailandia en el fragor de los combates.

CAMBOYA DENUNCIA NUEVOS ATAQUES

Las autoridades de Camboya han denunciado nuevos ataques por parte de las Fuerzas Armadas tailandesas en varias localidades de provincias fronterizas, donde habrían utilizado aviones de combate F-16 y drones para lanzar bombas y disparar proyectiles de artillería, entre otros, de acuerdo con el último parte del Ministerio de Defensa camboyano.

La portavoz del Ministerio, que ha afirmado que dará a conocer más detalles a medida que la situación continúe evolucionando, ha exigido que "Tailandia cese inmediatamente sus ataques armados y la matanza indiscriminada de civiles camboyanos inocentes".

"Camboya insta a Tailandia a detener de inmediato todas las actividades hostiles y a retirar sus fuerzas del territorio camboyano; a evitar actos de incursión y agresión que amenacen la paz y la estabilidad de la región; y a honrar el acuerdo de alto el fuego y la declaración conjunta firmados en octubre", ha concluido la representante de Defensa, reiterando que el país está "firmemente comprometido" con este y con "todos los acuerdos alcanzados previamente por ambas partes".

Por su parte, la oficina del primer ministro, Hun Manet, ha revelado el contenido de los últimos contactos mantenidos este sábado con el presidente Trump y con el primer ministro Anwar, a quienes ha pedido que busquen "formas de lograr un alto el fuego y volver a la implementación de la Declaración Conjunta de Kuala Lumpur" --donde se abordan compromisos compartidos-- tras esta nueva ronda de enfrentamientos entre Camboya y Tailandia. "Camboya está dispuesta a cooperar en todo lo que sea necesario", ha agregado.

Los gobiernos de Tailandia y Camboya firmaron el pasado 26 de octubre en Kuala Lumpur y en presencia de Donald Trump el acuerdo de paz pactado a finales de julio de este año, en una ceremonia que ha tenido lugar al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que se celebra en la capital malasia.

Si bien este acuerdo fue descrito como un "logro" de paz que pondría fin a una escalada de tensiones fronterizas sin precedentes entre ambos países, el cruce de ataques fronterizos ha repuntado en los últimos días.

Los últimos enfrentamientos registrados en la zona se han saldado con más de una veintena de muertos, además de más de medio millón de personas desplazadas a ambos lados de la frontera. Los ataques comenzaron el lunes cuando Tailandia atacó posiciones camboyanas tras denunciar la muerte de uno de sus soldados a manos de las tropas del país vecino.