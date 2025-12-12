Trump anuncia que Camboya y Tailandia cesarán "esta noche" el cruce de ataques fronterizos

December 11, 2025, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump delivers remarks during a signing ceremony on artificial intelligence in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 11 December 2025 - Europa Press/Contacto/Shawn Thew - Pool via CNP

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que las autoridades de Camboya y Tailandia han acordado cesar "esta noche" el cruce de ataques fronterizos, que repuntaron en los últimos días a pesar del acuerdo de paz firmado en octubre en la capital de Malasia, Kuala Lumpur.

"Esta mañana tuve una muy buena conversación con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y el de Camboya, Hun Manet, sobre el lamentable resurgimiento de su prolongada guerra. Han acordado cesar todos los disparos a partir de esta noche y volver al acuerdo de paz original firmado conmigo, (y) con la ayuda del gran primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim", ha declarado.

Trump ha sostenido que la bomba que reactivó los combates, que "mató e hirió a numerosos soldados tailandeses", fue "un accidente pero Tailandia respondió con firmeza". No obstante, ha asegurado a través de un mensaje en su perfil Truth Social que "ambos países están listos para la paz y para continuar el comercio con Estados Unidos".

"Es un honor para mí trabajar con Anutin y Hun para resolver lo que podría haber degenerado en una gran guerra entre dos países por lo demás maravillosos y prósperos. También quisiera agradecer al Primer Ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, su ayuda en este importante asunto", ha concluido el inquilino de la Casa Blanca.

ONU: SI CESAN LOS ATAQUES, "SERÍA UN AVANCE MUY POSITIVO"

Tras el anuncio de Trump, Naciones Unidas ha dicho que en caso de que Tailandia y Camboya cumplan con el cese de la "actual oleada de conflicto" que se ha "visto en los últimos días" se trataría de "un avance muy positivo".

"Hemos expresado nuestra gratitud por los esfuerzos para que Tailandia y Camboya recuperen las buenas relaciones de vecindad. Y, sin duda, veremos si esta última iniciativa funciona. Sin duda, sería un paso adelante muy bienvenido", ha declarado el portavoz adjunto de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, en una rueda de prensa.