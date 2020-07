Camerún.- Camerún anuncia la muerte de 15 supuestos separatistas anglófonos en nuevas operaciones en la Región Noroeste

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Camerún ha anunciado la muerte de al menos 15 presuntos separatistas armados, incluido un alto cargo de estas milicias, durante una serie de operaciones llevadas a cabo en los últimos días en la Región Noroeste, una de las dos de mayoría anglófona en el país.

El comandante de la 5ª Región Militar Conjunta, Nka Valere, ha indicado que cerca de 450 militares han participado en estas operaciones, centradas en las localidades de Awing y Pinyin, antes de agregar que entre los muertos está un miliciano conocido como 'General Okoro'.

Asimismo, ha señalado que las operaciones se han saldado con la incautación de armas, municiones y motocicletas, así como más de 20 vacas robadas recientemente a un senador del país, según ha informado el diario 'Journal du Cameroun'.

Las operaciones fueron llevadas a cabo días después de que surgieran informaciones sobre contactos entre separatistas encarcelados y el Gobierno de Camerún para lograr un acuerdo de alto el fuego, lo que fue desmentido por parte de Yaundé.

Por su parte, el principal líder opositor en Camerún, Maurice Kamto, ha pedido a la población que no participe en las próximas elecciones en el país si la crisis en las zonas de mayoría anglófona no ha sido resuelta y no ha habido una reforma del sistema electoral.

El líder del Movimiento para el Renacimiento de Camerún (MRC) ha abogado por "acciones pacíficas" y ha cargado contra el mandatario, Paul Biya, al que ha descrito como un "presidente 'de facto'", dado que no reconoce su victoria en los últimos comicios.

En este sentido, ha recalcado que Biya será responsable "de todos los incidentes y violencia que puedan ocurrir si, a pesar de esta advertencia, las fuerzas del régimen celebran cualquier elección sin satisfacer los dos requisitos mencionados".

"Todo el mundo puede reconocer que estos requisitos de sentido común y buena fe son necesarios para la paz y la estabilidad, indispensables para el crecimiento de nuestro país", ha dicho, antes de agregar que las fuerzas de seguridad deben elegir entre "la defensa del Estado de Derecho y la democracia (...) y ser instrumentos de la dictadura que está aplastando al pueblo".

Lo que en 2016 empezaron siendo protestas pacíficas de los habitantes de estas regiones anglófonas, otrora colonias británicas pero que decidieron unirse al Camerún francés, por su supuesta marginación por parte del Gobierno central, derivó en una dura represión a raíz de la autoproclamación de la independencia de Ambazonia el 1 de octubre de 2017.

Desde entonces, los grupos armados han proliferado y el apoyo a los separatistas, hasta entonces bastante marginal, se ha visto acrecentado. El Gobierno ha respondido mediante una dura represión por la que las organizaciones de Derechos Humanos han acusado a las fuerzas de seguridad de cometer atrocidades.

La separación entre anglófonos y francófonos sin embargo parte de más atrás, de la repartición de la colonia alemana de Kamerun entre Reino Unido y Francia tras la Primera Guerra Mundial.

Tras su independencia, en 1961, se implantó un sistema federal en el que las regiones anglófonas tenían su propia policía, gobierno y sistema judicial. Sin embargo, con el ascenso de Biya al poder en 1982 se fueron anulando las instituciones anglófonas, pasto de la iniciativa centralizadora.