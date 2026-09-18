Camerún.- Mueren trece personas en un ataque perpetrado por supuestos yihadstas en el norte de Camerún

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MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos trece personas han muerto en un ataque perpetrado por supuestos yihadistas contra una localidad situada en la región camerunesa de Extremo Norte, en el norte del país africano, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del asalto.

Según las informaciones recogidas por el diario camerunés 'Journal du Cameroun', los asaltantes irrumpieron en la madrugada del jueves en la localidad de Madegoua, situada a menos de diez kilómetros de Makary, matando a trece personas, sin que las autoridades se hayan pronunciado por ahora sobre el suceso.

La Región de Extremo Norte es una de las más sacudidas por la inseguridad en el país, dado que en ella operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).