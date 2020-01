Camerún.- El principal líder opositor defiende el boicot de las elecciones parlamentarias en Camerún

Publicado 31/01/2020 14:53:59 CET

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El principal líder opositor en Camerún, Maurice Kamto, ha defendido el boicot de las elecciones parlamentarias que se celebrarán en el país el próximo 9 de febrero, insistiendo en que no se dan las circunstancias para que estas puedan celebrarse.

En rueda de prensa en París, el presidente del Movimiento para el Renacimiento de Camerún (MRC), segundo en las elecciones presidenciales de 2018 en las que Paul Biya logró su reelección y cuyo resultado no reconoce, ha defendido la decisión adoptada por su partido, pese a las consecuencias que tendrá en un futuro.

"El boicot es una decisión política que no se toma a la ligera", aseguró este jueves, según informa el portal local ActuCameroun. Según contó, "la opción inicial" de su partido cuando fue creado es "no hacer la política de la silla vacía" pero las actuales circunstancias le han llevado a ello.

"Es una decisión grave", admitió, puesto que no solo significa que no habrá candidatos del MRC en las elecciones parlamentarias y municipales, sino que "conforme a la ley, no podremos presentar candidatos a las próximas elecciones presidenciales".

"Hemos decidido boicotear las elecciones por dos motivos: la continuación de la guerra en las regiones de Noroeste y Suroeste y el código electoral", explicó, en referencia al conflicto en que viven sumidas las dos regiones anglófonas del país desde 2017.

"Organizar elecciones en Camerún ahora, desplegando a las fuerzas de defensa en las dos regiones, a sabiendas de que la población no podrá acudir a votar, es detener de facto la partición de Camerún. Las elecciones no resolverán ningún problema, al contrario, van a exacerbar la crisis", advirtió, según informa la emisora RFI.

Hace dos semanas, el ministro de Administración Territorial, Paul Atanga Nji, había defendido que "boicotear unas elecciones es luchar contra el desarrollo, predicar el boicot de las elecciones es un comportamiento anticonstitucional y antirepublicano".

"Es inaceptable e intolerable decir por ejemplo 'yo no iré a las elecciones y haré todo lo posible para impedir que otros cameruneses ejerzan su derecho de voto el día del escrutinio'", sostuvo el ministro, que dijo hablar como "agente del Gobierno en todo el proceso electoral".

ELECCIONES EN LAS REGIONES ANGLÓFONAS

Asimismo, reiteró que las elecciones se celebrarán en el conjunto del territorio, para lo cual dijo que se adoptarán disposiciones especiales. En lo que se refiere a las dos regiones anglófonas, donde está abierto un conflicto con grupos separatistas desde 2017, dijo que se está procediendo a desplegar "un dispositivo de seguridad especial que permanecerá allí hasta la doble cita del 9 de febrero".

Los separatistas se han pronunciado en contra de los comicios y en las últimas semanas han secuestrado incluso a algunos candidatos, además de realizar ataques contra objetivos relacionados con la cita electoral.

Además, han anunciado un 'cierre' de las regiones anglófonas durante cinco días a partir del 7 de febrero con el fin de impedir la celebración de los comicios, amenazando con represalias a quien no lo respete. Los insurgentes han venido imponiendo con frecuencia la orden 'ciudad muerta' en las localidades anglófonas, paralizando toda actividad en las mismas.

Lo que en 2016 empezaron siendo protestas pacíficas de los habitantes de estas regiones, otrora colonias británicas pero que decidieron unirse al Camerún francés, por su supuesta marginación por parte del Gobierno central, derivó en una dura represión a raíz de la autoproclamación de la independencia de Ambazonia el 1 de octubre de 2017.

Desde entonces, los grupos armados han proliferado y el apoyo a los separatistas, hasta entonces bastante marginal, se ha visto acrecentado. El Gobierno ha respondido mediante una dura represión, durante la que las organizaciones de Derechos Humanos, han acusado a las fuerzas de seguridad de cometer atrocidades.