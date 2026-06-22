Al menos dos muertos, uno de ellos un policía, en un tiroteo en Montreal

Archivo - A canadian flag seen during a visit to the UQAM university of Quebec, on the third day of a ministerial mission to Canada by the Walloon government and the Wallonia-Brussels Federation, on Tuesday 21 April 2026, in Montreal. - Europa Press/Contacto/BENOIT DOPPAGNE - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas, una de ellas un agente de Policía, han muerto a causa de un tiroteo ocurrido este lunes en la ciudad canadiense de Montreal, en la provincia de Quebec, cuyo sospechoso ha sido abatido.

"Con una inmensa tristeza confirmamos el fallecimiento de uno de nuestros policías en el ejercicio de sus funciones", ha señalado la Policía de Montreal en sus redes sociales, donde previamente ha indicado que el suceso se ha saldado con tres heridos --un ciudadano y dos policías-- y que el presunto autor del tiroteo ha sido "neutralizado".

El cuerpo, que no ha indicado si hay otros implicados en el tiroteo, ha pedido a la ciudadanía que evite la zona afectada puesto que el "operativo policial continúa".

Poco antes, ha advertido de que una persona "armada y peligrosa" en "CDN", en alusión al barrio Côte-des-Neiges de la citada localidad, instando a la población de la zona a refugiarse.