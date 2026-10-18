Cuatro muertos por un gran incendio en una base militar de Alberta, Canadá

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han muerto en un incendio declarado en la base militar de Wainwright, en la provincia occidental canadiense de Alberta, según ha confirmado en la tarde de este domingo el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

"En la tarde de ayer un incendio violento y que se movía rápido afectó a la base de las Fuerzas Armadas Canadienses de Wainwright. Lo que siguió es una de las peores tragedias sufridas por las fuerzas en suelo canadiense en tiempo de paz", ha afirmado Carney desde Ottawa en un mensaje a la nación. Además de los cuatro fallecidos, Carney ha confirmado "decenas" de heridos graves.

El mandatario canadiense ha trasladado sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de los afectados y ha resaltado que los mismos son de bases de distintos puntos del país, incluidos reservistas. "La nación llora a los valientes soldados de nuestras fuerzas armadas que hemos perdido", ha declarado.

Además ha aprovechado para agradecer la respuesta de los servicios de emergencia y vecinos que ayudaron tras el siniestro. "Los canadienses se juntan cuando hay problemas. Eso es lo mejor de nuestro país", ha apuntado.

Previamente, fuentes militares citadas por la televisión pública canadiense CBC o el medio Global News habían informado de siete fallecidos por el incendio.

El fuego comenzó alrededor de las 16.00 horas (hora local), según ha informado el Ejército canadiense en un comunicado, y se propagó con rapidez más allá del área de entrenamiento de las instalaciones militares. Las Fuerzas Armadas han señalado que el incidente se ha saldado con muertos y heridos, aunque no han confirmado cifras.

"Nuestra prioridad inmediata es brindar apoyo a los afectados y notificar a sus familiares. No confirmaremos los detalles sobre las bajas o los heridos hasta que se complete ese proceso", ha señalado la institución militar en su nota, recogida por la cadena CBC, en la que subraya que debe completarse la comunicación con los allegados antes de divulgar más datos.

Carney anunció poco después de conocerse la noticia que la bandera canadiense ondeará a media asta en los edificios federales de todo el país. "Todos los canadienses están con los militares de la Base de Wainwright, sus familias y su comunidad", ha recalcado.

Carney había destacado que "colabora estrechamente" con el gobierno de Alberta, y particularmente con su primera ministra, Danielle Smith, quien ha calificado el incendio como "significativo y trágico". Ambos han trasladado su apoyo al personal afectado.

El ministro de Defensa de Canadá, David McGuinty, ha confirmado que hubo víctimas mortales y heridos, pero no ha proporcionado más detalles por el momento y ha asegurado que el incendio está "siendo monitorizado muy de cerca", sin especificar si está bajo control, en declaraciones a la prensa recogidas por la cadena pública canadiense CBC.

"Las Fuerzas Armadas canadienses, el Departamento de Defensa Nacional y los socios del gobierno federal, incluidos los de seguridad pública, están trabajando con el gobierno de Alberta y los gobiernos municipales para movilizar todo el apoyo necesario", ha declarado McGuinty.

Asimismo, el distrito municipal de Wainwright ha informado de que los servicios de emergencias están evaluando en este mismo momento "activamente la situación" y están trabajando para "proteger a las personas, los bienes y la infraestructura crítica de la zona".

FUEGO BAJO CONTROL

El incendio se encuentra ya bajo control, según han informado fuentes oficiales del distrito municipal de Wainwright a la cadena pública. No obstante, pese a esta evolución favorable, las autoridades han pedido a los residentes que permanezcan alejados del área afectada para mantener despejadas las vías de acceso y permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

En una actualización difundida poco después de las 22.45 horas (hora local), el propio distrito municipal ha indicado que el equipo de vigilancia de contra incendios permanecerá en la zona durante toda la noche. Su cometido será supervisar las condiciones del terreno y actuar si se detectan cambios que requieran nuevas intervenciones.

Las consecuencias del incendio han afectado también al proceso de votación anticipada del referéndum de Alberta, donde se ha procedido al cierre de un colegio electoral ubicado en el centro recreativo Wainwright Communiplex, tras recibir información sobre la rápida propagación del incendio desde las inmediaciones de la base militar hacia el distrito municipal.

La agencia electoral Elections Alberta ha atribuido el avance del fuego, en parte, a los fuertes vientos, que han aumentado el riesgo en el entorno de las instalaciones. Asimismo, ha asegurado que las urnas y el material electoral del centro están siendo trasladados de forma segura.

El cierre se produce en la última jornada de votación anticipada en la provincia antes de la celebración del referéndum sobre la pertenencia de Alberta a Canadá, prevista para este lunes 19 de octubre. La emergencia ha obligado así a interrumpir temporalmente la actividad electoral en Wainwright, mientras los servicios implicados continúan centrados en garantizar la seguridad de la población y gestionar las consecuencias del incendio.