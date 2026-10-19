Al menos cuatro militares muertos y casi 40 heridos en un incendio en una base militar de Alberta

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro miembros de las Fuerzas Armadas de Canadá han muerto y otras 39 personas han resultado heridas en un incendio declarado en la base militar de Wainwright, en la provincia occidental canadiense de Alberta, según ha informado este domingo el Gobierno de Canadá.

"En la tarde de ayer un incendio violento y que se movía rápido afectó a la base de las Fuerzas Armadas Canadienses de Wainwright. Lo que siguió es una de las peores tragedias sufridas por las fuerzas en suelo canadiense en tiempo de paz", ha afirmado el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en un mensaje a la nación desde Ottawa. Además de los cuatro fallecidos, Carney ha confirmado "decenas" de heridos graves.

El mandatario canadiense ha trasladado sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de los afectados y ha resaltado que los mismos son de bases de distintos puntos del país, incluidos reservistas. "La nación llora a los valientes soldados de nuestras fuerzas armadas que hemos perdido", ha declarado.

Además ha aprovechado para agradecer la respuesta de los servicios de emergencia y vecinos que ayudaron tras el siniestro. "Los canadienses se juntan cuando hay problemas. Eso es lo mejor de nuestro país", ha apuntado.

Poco después, el Ministerio de Defensa ha difundido un comunicado junto a las Fuerzas Armadas en el que éstas "confirman que cuatro de sus miembros perdieron la vida durante un incidente relacionado con un incendio ocurrido durante un ejercicio de entrenamiento en la Base de las Fuerzas Canadienses Wainwright, aproximadamente a las 16.00 horas (hora local) del 17 de octubre de 2026".

Se trata, ha detallado el cuerpo militar, del sargento Morgan Wong y de los soldados Shaun Farrell, Aidan Goulding y Hayden Lykkemark. "Además de los fallecidos, 39 miembros de las Fuerzas Armadas Canadienses resultaron heridos", ha agregado.

Las Fuerzas Armadas han indicado que el fuego comenzó cuando "miembros del 1.er Grupo de Brigada Mecanizada de Canadá (...) realizaban un ejercicio de tiro con munición real" en la base de Wainwright como parte del ejercicio "Apollo Shooter". "Durante el entrenamiento, se declaró un incendio que, debido a los fuertes vientos, se propagó con gran rapidez, alcanzando el área administrativa de la unidad", agrega el comunicado.

Carney anunció poco después de conocerse la noticia que la bandera canadiense ondeará a media asta en los edificios federales de todo el país. "Todos los canadienses están con los militares de la Base de Wainwright, sus familias y su comunidad", ha recalcado.

El mandatario ha destacado que "colabora estrechamente" con el gobierno de Alberta, y particularmente con su primera ministra, Danielle Smith, quien ha calificado el incendio como "significativo y trágico". Ambos han trasladado su apoyo al personal afectado.

Por su parte, el ministro de Defensa de Canadá, David McGuinty, ha asegurado que el incendio está "siendo monitorizado muy de cerca" en declaraciones a la prensa recogidas por la cadena pública canadiense CBC, en las que ha remarcado que "las Fuerzas Armadas canadienses, el Departamento de Defensa Nacional y los socios del Gobierno federal, incluidos los de seguridad pública, están trabajando con el gobierno de Alberta y los gobiernos municipales para movilizar todo el apoyo necesario".

BOMBEROS SIGUEN TRABAJANDO EN LA BASE

A su vez, el distrito municipal de Wainwright ha informado de que "los equipos de bomberos han estado trabajando sin descanso y siguen en el lugar gestionando la situación", casi 24 horas después de haber indicado que el fuego estaba ya controlado.

"Su prioridad es proteger la seguridad de las personas, los bienes y las infraestructuras esenciales", ha subrayado en su última actualización en redes, en la que da las gracias "a todos los equipos de intervención y a los organismos colaboradores por su esfuerzo constante".

"Se ruega a los residentes que se mantengan alejados de la zona afectada y eviten desplazarse innecesariamente por las inmediaciones", ha agregado la administración local, que también ha pedido a sus ciudadanos que "mantengan las carreteras despejadas para el personal y los equipos de emergencia".

Las consecuencias del incendio han afectado también al proceso de votación anticipada del referéndum de Alberta, donde se ha procedido al cierre de un colegio electoral ubicado en el centro recreativo Wainwright Communiplex, tras recibir información sobre la rápida propagación del incendio desde las inmediaciones de la base militar hacia el distrito municipal.

La agencia electoral Elections Alberta ha asegurado que las urnas y el material electoral del centro están siendo trasladados de forma segura.

El cierre se produce en la última jornada de votación anticipada en la provincia antes de la celebración del referéndum sobre la pertenencia de Alberta a Canadá, prevista para este lunes 19 de octubre. La emergencia ha obligado así a interrumpir temporalmente la actividad electoral en Wainwright, mientras los servicios implicados continúan centrados en garantizar la seguridad de la población y gestionar las consecuencias del incendio.