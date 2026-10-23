Archivo - Susan Collins, senadora republicana por Maine - Michael Brochstein / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Administración Trump está ampliando las exenciones de aranceles a ciertas importaciones de Canadá, en particular a una serie de productos que benefician a trabajadores del estado de Maine, una medida que podría ayuda a impulsar la campaña para la reelección de la senadora republicana por ese estado, Susan Collins, en las legislativas del 3 de noviembre.

"Muchos de nuestros agricultores y productores dependen de equipos especializados, materiales de embalaje y otros productos procedentes de Canadá que o bien no están disponibles entre los proveedores estadounidenses o bien no pueden sustituirse sin incurrir en un gasto significativo", ha señalado en un comunicado.

La senadora ha explicado que las exenciones se aplicarán a determinados productos de papel, plástico, maquinaria y algas marinas y ha asegurado que ayudarán a la economía rural y costera del estado, incluidos a los productores de patata, arándano, manzana y algas.

Collins se encuentra inmersa en una reñida carrera por la reelección en medio de un aumento de los precios, entre ellos los de la vivienda y el combustible, que han aumentado a su vez el coste de la vida para los habitantes de Maine.

La senadora, que ha destacado ahora su capacidad para conseguir reducciones arancelarias que benefician a los consumidores y las empresas de Maine, ha intentado distanciarse del presidente Trump, afirmando en un reciente debate con su rival, el demócrata Troy Jackson, que "no es precisamente su senadora favorita".

La Casa Blanca, por su parte, ha anunciado una modificación del "alcance de los aranceles sobre ciertos productos canadienses anunciados" el pasado julio, con el objetivo de "compensar eficazmente la carga que supone para el comercio estadounidense y, al mismo tiempo, servir mejor al interés público", y ha señalado que estas exenciones se empezarán a aplicar el próximo 30 de octubre.