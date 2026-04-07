El candidato colombiano De la Espriella acusa a Petro de urdir una campaña para desacreditarle: "Quiere hacerme matar"

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ha acusado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de querer desacreditarle vinculándole con la firma Thomas Greg & Sons --a la que se retiró la licitación para suspender pasaportes por sospechas de irregularidades-- y en un última instancia matarle, anunciando que dará cuenta de ello al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

"Petro quiere silenciarme; hacerme matar", ha afirmado el candidato ultraconservador en una entrevista para Blu Radio, en la que ha asegurado que el presidente colombiano pretende dañar su imagen pública de cara a la primera vuelta de las elecciones del 31 de mayo en la que parte como tercero, según las encuestas.

Estas declaraciones responden a un mensaje de Petro en redes sociales en el que deja constancia de una supuesta reunión entre De la Espriella y los propietarios de esta empresa colombiana, según informes de Inteligencia, a quienes se les habría prometido devolver este contrato público para expedir los pasaportes.

"Petro me ha venido inventando varios cuentos para sembrar las bases de un montaje que están urdiendo", ha acusado, al tiempo que ha reiterado no conocer a los propietarios de esta firma, a quien se decidió cancelar el contrato en septiembre de 2023, después de que el Gobierno hallara regularidades en cómo se le concedió durante el anterior mandato anterior del expresidente Iván Duque.

"No tengo nada que ver con la compañía Thomas Greg, no conozco a sus dueños y no tengo nada que ver con el tema de los pasaportes", ha insistido De la Espriella. "Están asustados porque saben que conmigo la cosa es a otro precio", ha dicho.

Asimismo, ha advertido de que ese mensaje en redes sociales de Petro sugiere que podría estar siendo objetivo de escuchas ilegales por parte de Inteligencia, en base a esas supuestas reuniones de las que se hace eco el presidente. "Si hay interceptaciones, que las muestren y digan qué juez las autorizó", ha reclamado.

Para De la Espriella sería "de la mayor gravedad" que se confirmara que el Estado ha espiado a un candidato presidencial en plena campaña electoral y ha confirmado que ya lo ha puesto en conocimiento de organismos internacionales como la Unión Europea, y de altos funcionarios como Rubio.