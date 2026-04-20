El candidato López Aliaga reclama "elecciones complementarias" en Perú para quienes no pudieron votar el 12 de abril

Rafael Lopez Aliaga, candidato de las presidenciales de Perú. - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato presidencial Rafael López Aliaga ha reclamado "elecciones complementarias" antes del 3 de mayo para los peruanos que no pudieron votar el 12 de abril, después de las irregularidades en algunos centros de votación, que obligaron a prolongar los comicios hasta el lunes siguiente.

"Elecciones complementarias antes del 3 de mayo", ha reclamado el candidato de Renovación Popular ante cientos de simpatizantes que acudieron el domingo por la tarde a un conocido parque de Lima, en una nueva llamada para protestar por el supuesto fraude que ha venido denunciando incluso antes del día de las elecciones.

"Convoque usted a elecciones complementarias para todos los que no han votado, incluyendo a policías y militares", ha interpelado López Aliaga directamente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, a quien de manera velada amenazó con represalias de no hacerlo.

"Señor Burneo, si no lo hace, no le garantizo nada, señor Burneo. No le garantizo nada (...) Se ha equivocado, señor Burneo, se ha metido con la persona equivocada", ha advertido, según ha recogido el diario peruano 'El Comercio'.

López Aliaga ha denunciado que alrededor de un millón de electores, principalmente en Lima y en el extranjero, no pudieron ejercer su derecho al voto como consecuencia de la falta de material electoral en algunos colegios electorales, unas irregularidades que las autoridades intentaron subsanar ampliando un día más las elecciones en aquellos centros de votación afectados.

Con el 93,5% de las actas contabilizadas, López Aliaga se mantiene fuera por muy poco de la segunda plaza que le daría la posibilidad de disputar la Presidencia el próximo 7 de junio con la ganadora de esta primera vuelta, Keiko Fujimori.

Fujimori, con más de 2,6 millones de votos, lo que supone el 17% de los mismos, se enfrentaría en segunda vuelta con el candidato de la izquierda peruana, Roberto Sánchez, que cuenta con el 12% de los apoyos, con apenas 14.000 papeletas más que López Aliaga.

A pesar de estos inconvenientes en algunos centros de votación, misiones electorales internacionales han destacado la transparencia y la neutralidad del proceso a pesar de algunas complejidades técnicas y cierta desconfianza ciudadana.

Desde que Sánchez diera síntomas de que se colocaría como segundo, López Aliaga ha estando agitando el fantasma del fraude electoral, advirtiendo con sacar a la calle a sus seguidores en caso de que se confirmaran estos resultados y en los últimos días ofreciendo "recompensas" de hasta 5.000 euros a quienes pudieran presentar "información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades".