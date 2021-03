El candidato presidencial Yonhy Lescano se muestra confiado e indiferente respecto a sus rivales políticos en Perú

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de Perú del partido Acción Popular, Yonhy Lescano, ha asegurado que se siente confiado e indiferente respecto a quienes sean sus principales rivales en la primera y segunda vuelta de las elecciones previstas para el próximo mes de abril.

El favorito para ganar la contienda, según los sondeos, ha indicado que "carece de preferencias" al respecto y ha manifestado que "no ve a los candidatos". "Ahí están los sondeos y en todos por más de la mitad los venzo en segunda vuelta a todos los candidatos, de tal manera que no me afecta ni me preocupa con quién voy a pasar a segunda vuelta", ha expresado.

"Estoy trabajando como siempre lo he hecho. El pueblo de Perú me conoce, estoy mirando hacia adelante haciendo mis propuestas obrando honradamente como siempre lo he hecho y está en manos de los peruanos", ha señalado en relación al resultado electoral.

Asimismo, ha recordado que encabeza las encuestas y que "pasará a la segunda vuelta con el voto popular", según informaciones de la emisora RPP. Al ser consultado sobre la posibilidad de postergar los comicios, como en Chile, donde el Gobierno ha planteado un atraso electoral debido a la COVID-19, Lescano ha manifestado que el proceso "se enturbiaría".

En este sentido, ha matizado que la pandemia en Perú no ha afectado de la misma manera que en otros países, si bien sería recomendable evaluar la situación. "De tal manera que creo que en estos momentos hay condiciones para hacer el proceso electoral, porque si no se va a enturbiar el mismo y habría que ver si más adelante hay una cuestión inmanejable", ha dicho.

"Uno no va a ser loco de decir que sigan las elecciones, sino que tiene que preferir la vida y la salud de todos los peruanos, pero en estas condiciones no hay esta situación", ha insistido.