El candidato socialista a la Presidencia de Portugal se hace con el 31% de los votos y celebra que "volverá a ganar"

January 16, 2026, Porto, Portugal: Presidential candidate, Jose Seguro, seen during a rally in Porto. AndrA Ventura is likely to face António JosA Seguro in the second round of the presidential election. - Europa Press/Contacto/Diogo Baptista

Llama a la unidad frente a "quienes siembran el odio"

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El candidato del Partido Socialista a la Presidencia de Portugal, António José Seguro, ha celebrado en la noche de este domingo que "la democracia ha ganado" y "volverá a ganar el 8 de febrero", mostrando su esperanza de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales tras haber sido el más votado en la primera ronda, con un 31,11% de las papeletas, frente al 23,52% del candidato del partido de extrema derecha Chega, André Ventura.

"Soy libre, vivo sin restricciones y así actuaré como presidente de la República. Con nuestra victoria, la democracia ha ganado y volverá a ganar el 8 de febrero", ha subrayado Seguro desde la sede de su candidatura, en el Centro Cultural de Caldas da Rainha, según ha recogido la agencia de noticias estatal Lusa y a la luz de unos resultados electorales cuyo escrutinio roza ya el 99,8%, según los datos publicados por el Ministerio de la Administración Interna.

Al hilo, y con la vista puesta en la definitiva fecha electoral de dentro de tres semanas, el candidato del Partido Socialista ha invitado a todos los "demócratas, progresistas y humanistas" a unirse a su candidatura para que, unidos, en la segunda vuelta, "el extremismo y quienes siembran el odio" sean derrotados.

Sus palabras han llegado después de que Ventura celebrase también que "la derecha hoy ha ganado", alegando que "tiene más probabilidades de poder vencer" en la segunda vuelta tras una primera ronda en la que han quedado desbancados el candidato de Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo (16,00%), el militar en la reserva y candidato independiente Henrique Gouveia e Melo (12,32%) y el candidato del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, conservador) Luís Marques Mendes (11,30%).

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/1043784/1/candidato...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06